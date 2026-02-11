#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
491.88
585.83
6.36
Әлем

"Қоштасуға мүмкіндік бермеді": Қырғызстанның бұрынғы ҰҚК басшысы өз отставкасы туралы пікір білдірді

&quot;Қоштасуға мүмкіндік бермеді&quot;: Қырғызстанның бұрынғы ҰҚК басшысы өз отставкасы туралы пікір білдірді , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 14:52 Сурет: gov.kg
Қырғызстан президенті Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевті Қырғызстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитеті төрағасы – Премьер-министрдің орынбасары лауазымынан босатқаннан кейін Ташиев әлеуметтік желіде үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

24.kg дерегінше, үндеуді журналист Нұрғазы Анаркулов 11 ақпанда жариялаған.

Камчыбек Ташиевтің айтуынша, ол алдыңғы жасалған операциядан кейін медициналық тексеру үшін президенттің рұқсатымен шетелге шыққан.

Ол қызметінен босатылуы туралы шешімді мүлде күтпегенін жасырмады. Дегенмен, бұрынғы ҰҚК басшысы кез келген жағдайда мемлекет басшысының шешімін орындау қажет екенін айтты.

"Мен адал қызмет еттім – мемлекетке, халқымызға және президентке. Бұл мен үшін мақтаныш. Бір өкініштісі – маған жеке құраммен қоштасуға мүмкіндік берілмеді. ҰҚК-нің әрбір қызметкеріне алғысымды білдіремін және сәттілік тілеймін!" – деді Ташиев өзінің Facebook-тегі үндеуінде.

Сонымен қатар, бұрынғы премьер-министр орынбасары – ҰҚК төрағасы азаматтарға заңды сақтауды, заңсыз әрекеттерге жол бермеуді және елде бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау маңызды екенін ескертті.

Еске салсақ, Камчыбек Ташиевтің отставкаға жіберілгені 2026 жылғы 10 ақпанда белгілі болды. Президенттің айтуынша, бұл шешім мемлекет мүддесінде, қоғамдағы бөлінуді, соның ішінде мемлекеттік құрылымдар арасындағы бөлінуді болдырмау және бірлікті нығайту мақсатында қабылданған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қырғызстан премьер-министрі қызметінен кетті
10:51, 16 желтоқсан 2024
Қырғызстан премьер-министрі қызметінен кетті
Қазақстанға Садыр Жапаров келді
17:00, 02 қараша 2023
Қазақстанға Садыр Жапаров келді
Садыр Жапаров Астанаға келді
17:03, 08 тамыз 2024
Садыр Жапаров Астанаға келді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Денис Евсеев не сумел выиграть второй матч за один день на турнире в Индии
16:15, Бүгін
Денис Евсеев не сумел выиграть второй матч за один день на турнире в Индии
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря "Кайрата"
16:06, Бүгін
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря "Кайрата"
Знаменосец сборной Казахстана в последний миг вышла в финал ОИ в Италии
15:41, Бүгін
Знаменосец сборной Казахстана в последний миг вышла в финал ОИ в Италии
"Барыс" отдал в аренду хоккеиста сборной Казахстана
15:24, Бүгін
"Барыс" отдал в аренду хоккеиста сборной Казахстана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: