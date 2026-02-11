"Қоштасуға мүмкіндік бермеді": Қырғызстанның бұрынғы ҰҚК басшысы өз отставкасы туралы пікір білдірді
24.kg дерегінше, үндеуді журналист Нұрғазы Анаркулов 11 ақпанда жариялаған.
Камчыбек Ташиевтің айтуынша, ол алдыңғы жасалған операциядан кейін медициналық тексеру үшін президенттің рұқсатымен шетелге шыққан.
Ол қызметінен босатылуы туралы шешімді мүлде күтпегенін жасырмады. Дегенмен, бұрынғы ҰҚК басшысы кез келген жағдайда мемлекет басшысының шешімін орындау қажет екенін айтты.
"Мен адал қызмет еттім – мемлекетке, халқымызға және президентке. Бұл мен үшін мақтаныш. Бір өкініштісі – маған жеке құраммен қоштасуға мүмкіндік берілмеді. ҰҚК-нің әрбір қызметкеріне алғысымды білдіремін және сәттілік тілеймін!" – деді Ташиев өзінің Facebook-тегі үндеуінде.
Сонымен қатар, бұрынғы премьер-министр орынбасары – ҰҚК төрағасы азаматтарға заңды сақтауды, заңсыз әрекеттерге жол бермеуді және елде бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау маңызды екенін ескертті.
Еске салсақ, Камчыбек Ташиевтің отставкаға жіберілгені 2026 жылғы 10 ақпанда белгілі болды. Президенттің айтуынша, бұл шешім мемлекет мүддесінде, қоғамдағы бөлінуді, соның ішінде мемлекеттік құрылымдар арасындағы бөлінуді болдырмау және бірлікті нығайту мақсатында қабылданған.