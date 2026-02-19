Австрияда ғашығын таудың шыңында қалдырып кеткен альпинист сот алдында жауап беруде
Gazeta.ru мәліметінше, 2025 жылдың желтоқсанында Зальцбургтен келген 33 жастағы альпинист әйелдің Австрияның ең биік шыңында қаза тапқаны хабарланған еді. Оның жігіті көмек іздеу үшін оны тауда жалғыз қалдырып кеткен.
Әйел шыңға шамамен 50 метр қалғанда көтерілуін тоқтатқан.
Тауға шығуда тәжірибесі мол, турды ұйымдастырған жігіт өзінің ғашығының қабілетін және ықтимал қауіп-қатерлерді ескермеген. Атап айтқанда, өрмелеудің кеш басталуы, апаттық құрал-жабдықтардың жеткіліксіздігі, биік тауға лайықсыз аяқ киім мен жабдық, сондай-ақ жылдамдығы сағатына 73 шақырымға дейін жеткен қатты жел жағдайды қиындатқан.
Прокуратура дерегіне сәйкес, айыпталушы қызға баспана, құтқару жамылғылары немесе бивуак қапшығын қамтамасыз етпеген және дер кезінде шұғыл қоңырау шалмаған. Қолайсыз ауа райына байланысты құтқару операциясы қиындап, тау құтқарушылары зардап шеккен әйелге тек келесі күні таңертең ғана жете алған.
Қазір ер адамға үш жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қаупі төніп тұр.
