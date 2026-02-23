#Референдум-2026
Әлем

Ресейде ер адам көршісіне тапаншамен оқ атқан

Ресейде ер адам көршісіне тапаншамен оқ атқан , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 12:25 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Ресейде 37 жастағы Санкт-Петербург тұрғыны көршісінің маңдайына "Пионер" атты аэрозольді тапаншамен оқ атқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

РЕН ТВ телеарнасының мәліметінше, жанжал Солдат Корзун көшесіндегі тұрғын үйлердің бірінің кіреберісінде болған.

"Киров ауданының ведомстводан тыс күзет бөлімінің қызметкерлері жанжал туралы хабарлама бойынша оқиға орнына келіп, 37 жастағы ер адамды ұстаған. Ол көршісінің бетіне "Пионер" аэрозольді құрылғысынан оқ атқан",- делінген Росгвардия-ның Санкт-Петербург қаласы бойынша басқармасы таратқан ақпаратта.

Күдікті полиция бөліміне жеткізілді. Ал зардап шеккен ер адам Санкт-Петербургтегі ауруханалардың біріне жатқызылды.

Бұған дейін Иран Ресеймен құпия келісімге келгенін жазғанбыз.

