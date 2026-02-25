#Референдум-2026
Әлем

Акула серфингпен айналысып жүрген спортшыға шабуыл жасады

Акула серфингпен айналысып жүрген спортшыға шабуыл жасады , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 13:46 Сурет: pexels
22 ақпанда Австралия маңындағы шығанақтардың бірінде қайғылы оқиға болды. Желкенді серфингпен айналысып жүрген 55 жастағы дәрігер акула шабуылына тап болып, қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

PEOPLE басылымының мәліметінше, Жаңа Каледониядағы акулалар шабуылының алдын алу ұйымы зардап шеккен адамның аяқ-қолынан ауыр жарақат алғанын растады.

Бұл – жыл басынан бері тіркелген екінші өлімге әкелген акула шабуылы.

Билік өкілдерінің айтуынша, жағалау бойында күзетілетін шомылу аймақтарынан тыс жерде теңізге түсуге және су спорты түрлерімен айналысуға жағалау сызығынан 300 метрге дейінгі аумақта 4 наурызға дейін муниципалдық қаулыға сәйкес тыйым салынған.

Зардап шеккен азамат мінген тақтаның артқы бөлігінен "тіс іздері" табылған.

Қазіргі уақытта нақты қай акула түрі шабуыл жасағанын анықтау үшін арнайы маманның көмегі сұратылды.

Бұған дейін Антарктика мұхитының түбінен акула байқалғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
