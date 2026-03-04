#Референдум-2026
Әлем

Әлемдегі жетекші әуе компаниялардың бірі Дубайға қатынайтын барлық рейстің тоқтатылғанын мәлімдеді

Ұшақ, Emirates, әуе компания, Дубай, барлық рейс, тоқтатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 19:58 Сурет: freepik
Emirates әуе компаниясы Дубайға қатынайтын барлық тұрақты рейсті 7 наурыз, сағат 23:59-ға дейін тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы әуе тасымалы компаниясының ресми сайтында хабарланды. Шектеулер Ирандағы шиеленісті жағдайға байланысты енгізілгені нақтыланады.

"Emirates әуе компаниясы шектеулі кесте бойынша рейстерді орындауды жалғастыруда. Біз алдын ала, бұрын рәсімделген билеттері бар жолаушыларға басым тәртіппен қызмет көрсетеміз", делінген хабарламада.

Жолаушылардан брон расталмаған жағдайда немесе әуе компаниядан хабарласпаса Дубай әуежайына келмеу сұралады. Ал ұшып келгендерге келесі рейстің қашан орындалатындығын алдын-ала нақтылау ұсынылады.

Рейстердің тоқтатылуынан шығын шеккендерге билеттерді 27 наурызға дейінгі басқа күнге қайта брондау немесе егер 12 наурызға дейін билет сатып алынған болса, ақшаны қайтару ұсынылады. 

Бұған дейін Түркияның Ираннан ұшырылған баллистикалық зымыранды атып түсіргені хабарлаған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
