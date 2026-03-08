Австралияда су тасқыны болып, жергілікті халықты жаппай эвакуациялау жүргізіліп жатыр
Австралияның солтүстік территориясында толассыз жауған жаңбыр мен қатты су тасқынына байланысты жүздеген адам эвакуацияланды. Дейли өзенінің бойындағы Науиу ауылы толығымен көшірілді, деп хабарлайды The Guardian.
Метеорология бюросының мәліметі бойынша, Кэтрин өзенінің деңгейі 19,2 метрге жетті, бұл - 1998 жылғы жойқын су тасқынынан бергі ең жоғары деңгей. Дейли өзені ернеуінен асуын жалғастыруда және 1957 жылғы өзінің тарихи ең жоғары деңгейінен асып кетуі мүмкін.
Солтүстік аумақты су тасқынынан құтқару қолбасшысының міндетін атқарушы Шон Гилл тұрғындарды су басқан аймақтардан аулақ болуға шақырды.
"Қолтырауындар барлық жерде... судан аулақ болыңыз", - деді ол.
Ол су тасқыны кезінде қолтырауындардың күтпеген жерден: су басқан жолдарда, каналдарда, бұлақтарда, тіпті көшелерде пайда болуы мүмкін екенін атап өтті. Әлеуметтік желіде қолтырауындардың қала жолымен кетіп бара жатқан видеосы да жүр.
Мыңға жуық адам уақытша баспаналарға көшірілді. Құтқару жұмыстарына алты ұшақ пен 18 тікұшақ жұмылдырылды.
Сонымен қатар, су тасқынына байланысты кейбір мектептер мен мемлекеттік мекемелер жабылды. Кэтрин қалалық ауруханасынан бірнеше науқас эвакуацияланды, ал жүкті әйелдер сақтық шарасы ретінде басқа ауруханаларға ауыстырылды.
Метеорологтар Дейли өзеніндегі жоғары су деңгейі кем дегенде тағы бір апта сақталуы мүмкін екенін ескертті. Сонымен қатар, Квинсленд штатында да қатты жауын жауады деп күтіледі, кей жерлерде алты сағат ішінде 100 мм-ге дейін жауын-шашын түскен. Билік тұрғындарды сақ болуға шақырады және су тасқыны кезінде кез келген су қоймасы қолтырауындардың мекендейтін ортасына айналуы мүмкін деп санайды.