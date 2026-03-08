#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Әлем

Австралияда су тасқыны болып, жергілікті халықты жаппай эвакуациялау жүргізіліп жатыр

Австралия, су тасқыны, жергілікті халық, эвакуация , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.03.2026 11:57 Сурет: pixabay
Австралияның солтүстігінде қатты су тасқыны болып, жергілікті халықты жаппай эвакуациялау жүргізіліп жатыр. Билік тұрғындарды су басқан аумақтарға бармауды ескертеді: су тек қатты ағынның әсерінен ғана емес, қолтырауындардың да көп болуынан қауіпті болуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Австралияның солтүстік территориясында толассыз жауған жаңбыр мен қатты су тасқынына байланысты жүздеген адам эвакуацияланды. Дейли өзенінің бойындағы Науиу ауылы толығымен көшірілді, деп хабарлайды The Guardian.

Метеорология бюросының мәліметі бойынша, Кэтрин өзенінің деңгейі 19,2 метрге жетті, бұл - 1998 жылғы жойқын су тасқынынан бергі ең жоғары деңгей. Дейли өзені ернеуінен асуын жалғастыруда және 1957 жылғы өзінің тарихи ең жоғары деңгейінен асып кетуі мүмкін.

Солтүстік аумақты су тасқынынан құтқару қолбасшысының міндетін атқарушы Шон Гилл тұрғындарды су басқан аймақтардан аулақ болуға шақырды.

"Қолтырауындар барлық жерде... судан аулақ болыңыз", - деді ол.

Ол су тасқыны кезінде қолтырауындардың күтпеген жерден: су басқан жолдарда, каналдарда, бұлақтарда, тіпті көшелерде пайда болуы мүмкін екенін атап өтті. Әлеуметтік желіде қолтырауындардың қала жолымен кетіп бара жатқан видеосы да жүр.

Мыңға жуық адам уақытша баспаналарға көшірілді. Құтқару жұмыстарына алты ұшақ пен 18 тікұшақ жұмылдырылды.

Сонымен қатар, су тасқынына байланысты кейбір мектептер мен мемлекеттік мекемелер жабылды. Кэтрин қалалық ауруханасынан бірнеше науқас эвакуацияланды, ал жүкті әйелдер сақтық шарасы ретінде басқа ауруханаларға ауыстырылды.

Метеорологтар Дейли өзеніндегі жоғары су деңгейі кем дегенде тағы бір апта сақталуы мүмкін екенін ескертті. Сонымен қатар, Квинсленд штатында да қатты жауын жауады деп күтіледі, кей жерлерде алты сағат ішінде 100 мм-ге дейін жауын-шашын түскен. Билік тұрғындарды сақ болуға шақырады және су тасқыны кезінде кез келген су қоймасы қолтырауындардың мекендейтін ортасына айналуы мүмкін деп санайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақтөбе облысындағы су тасқыны: 12 адам эвакуациялау пункттеріне орналасты
10:04, 27 наурыз 2023
Ақтөбе облысындағы су тасқыны: 12 адам эвакуациялау пункттеріне орналасты
СҚО-да халықты эвакуациялау жалғасуда
09:07, 15 сәуір 2024
СҚО-да халықты эвакуациялау жалғасуда
Ресейдің бірнеше өңірінде су тасқыны қаупі ескертілді
09:01, 02 тамыз 2023
Ресейдің бірнеше өңірінде су тасқыны қаупі ескертілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский дзюдоист после первой же схватки покидает топ-турнир в Австрии
14:41, Бүгін
Казахстанский дзюдоист после первой же схватки покидает топ-турнир в Австрии
У Шары Буллета сменился соперник в бою в Бразилии
14:15, Бүгін
У Шары Буллета сменился соперник в бою в Бразилии
Португалец Луиш Нани поздравил казахстанских женщин, исполнив песню
13:45, Бүгін
Португалец Луиш Нани поздравил казахстанских женщин, исполнив песню
Высокопоставленный чиновник отреагировал на итоги матча "Актобе" - "Тобыл"
13:22, Бүгін
Высокопоставленный чиновник отреагировал на итоги матча "Актобе" - "Тобыл"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: