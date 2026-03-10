#Референдум-2026
Әлем

Үндістанда бұрын сотты болған ер адам 16 жасар жасөспірімді балғамен ұрып өлтірді

Үндістанда бұрын сотты болған ер адам 16 жасар жасөспірімді балғамен ұрып өлтірді , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 13:36 Сурет: freepik
Үндістанда бұрын сотталған ер адам 16 жастағы жасөспірімді көпшіліктің көзінше өлтірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

NDTV мәліметінше, 16 жастағы жасөспірім әпкесінің туған күніне бара жатқан кезде оған жақында ғана түрмеден шыққан ер адам шабуыл жасаған. Бұған дейін жасөспірім мен шабуылдаушының арасында ешқандай жанжал болмаған.

Куәгерлердің айтуынша, күдікті алдымен жасөспірімді таяқпен ұрып, жерге құлатқан. Содан кейін оның басынан бірнеше рет балғамен соққы жасаған. Салдарынан жасөспірім оқиға орнында көз жұмған.

Жергілікті тұрғындардың айтуынша, шабуылдан кейін ер адам өзін оғаш ұстап, жәбірленушінің жарасынан қан ішкен және оның дене бөліктерін жеуге әрекеттенген. Артынша, егістік жаққа қарай қашып кеткен.

Ауыл тұрғындары күдіктінің соңынан қуып, оны қоршап алып, полиция келгенге дейін ұстап тұрған. Куәгерлердің сөзінше, ұсталған кезде ол өте тыныш әрі қорқынышты күйде болған.

Полицияның алдын ала мәліметі бойынша, күдіктінің психикалық жағдайында ауытқу болуы мүмкін. Осыған байланысты оған медициналық сараптама тағайындалады. Қазір аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізіліп жатыр.

