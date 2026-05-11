Майами маңында ірі орман өрті таралып жатыр
Өрт қала маңындағы аумақтарды қамтып, жалынның таралу қаупі күшейген. Тілсіз жаумен күреске 12 өрт сөндіру және құтқару бригадасы жұмылдырылды.
NBC мәліметінше, мамандар қазір өрттің одан әрі жайылуын тоқтатуға және негізгі ошақтарды оқшаулауға күш салып жатыр.
Florida: Multiple agency crews battle a fast-growing grass/bush fire in West Miami-Dade near the Everglades, burning 4,800 acres (20% contained), and evacuations are ordered. #wildfire— GeoTechWar (@geotechwar) May 11, 2026
Authorities urge staying indoors due to poor air quality and avoiding crowding along U.S. 27. pic.twitter.com/Cmu6LvnXef
Әзірге зардап шеккендер немесе қаза тапқандар туралы ақпарат түспеген.
Билік өкілдері тұрғындарға өрт белсенді таралып жатқан аймақтарға бармауға және қауіпсіздік талаптарын сақтауға кеңес берді.
Бұған дейін АҚШ-тың Теннесси штатындағы Генри округінде орналасқан Sigma Renew 360 пластик өңдеу зауытында да ірі өрт болғаны хабарланған еді.