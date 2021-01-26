Маминнің Үкіметтің кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзі - толық мәтін

Дер кезінде қабылдаған шаралар Қазақстан экономикасының төмендеуін 2,6 пайызға дейін шектеуге мүмкіндік берді.

ҚР Премьер-министрі А.сқар Маминнің Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен өткен Үкіметтің кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзінің толық мәтіні жарияланды, деп хабарлайды zakon.kz primeminister.kz сайтына сілтеме жасап.

Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы! Құрметті отырысқа қатысушылар!

Өткен жыл пандемия салдарынан туындаған жаһандық экономикалық дағдарыспен ерекшеленді.

Бұл ретте, Үкімет еліміздің экономикасының тұрақтылығын қамтамасыз етуге, халықтың өмір сүру сапасы мен деңгейін, әл-ауқатын сақтап қалуға, мемлекеттің халықтың алдындағы әлеуметтік міндеттемелерін толығымен орындауға, сонымен бірге, еліміздегі санитарлық-эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыруға бағытталған нақты шараларды қабылдады.

Дер кезінде қабылдаған шаралар Қазақстан экономикасының төмендеуін 2,6 пайызға дейін шектеуге мүмкіндік берді.

Экономиканың негізгі салалары — экономиканың орнықты өсуінің басты факторы болды. Тауарлар өндірісінің көлемі 2 пайызға өсті.

Сонымен қатар, экономиканың белсенділігінің негізін - құрылыс саласындағы 11,2 пайызға өсім, ауыл шаруашылығындағы 5,6 пайыз және өңдеу өнеркәсібіндегі 3,9 пайызға өсім құрады.

Пайдалануға берілген тұрғын үй көлемі 16,8 пайызға өсіп, 15,3 млн шаршы метрге жетті.

Өңдеу өнеркәсібіндегі — өсім машина жасаудағы 16 пайыз, оның ішінде автомобиль жасауда 53 пайыз, фармацевтикада 47 пайыз, металлургияда 2,6 және жеңіл өнеркәсіптегі 15 пайыз өсім есебінен қамтамасыз етілді. Дегенмен, ОПЕК+ келісімдерін орындау қажеттілігіне байланысты тау-кен өндіру өнеркәсібінің даму серпіні шектеулі болды.

Негізгі капиталға инвестициялар тау-кен өндіру өнеркәсібін қоспағанда 14,8 пайызға өсті.

Сонымен бірге, негізгі капиталға салынған инвестициялардың жалпы көлемі өткен жылы 3,4 қысқарды.

Бұл ОПЕК+ келісімін орындау шеңберінде мұнай өндіру көлемінің қысқаруының және мұнайға әлемдік бағаларының төмендеуінің салдарынан еліміздің мұнай-газ саласының 3 ірі жобасы - Қашаған, ТШО және Қарашығанақ бойынша инвестициялардың қысқаруына байланысты болып отыр.

Қызмет көрсету секторы карантиндік шектеу шараларының енгізілуіне байланысты 5,6 пайызға төмендеді.

Жылдық инфляция 7,5 пайызды құрады. Жұмыссыздық 5 пайыз деңгейінде сақталуын қамтамасыз етілді. Бұл Жұмыспен қамтудың жол картасын және дағдарысқа қарсы қабылданған шаралардың тиімді іске асырылуының нәтижесінде болды.

Жетекші халықаралық кредиттік агенттіктер және халықаралық валюта қоры мен Дүниежүзілік банк ұлттық экономиканың орнықты екенін атап өтті.

Мемлекеттік бюджеттің кірістері трансферттерді есепке алмағанда 9 трлн 751 млрд теңге сомасында орындалды, бұл жоспарға қатысты 102,7%.

Республикалық бюджеттің кірістері трансферттерді есептемегенде жоспарға қатысты 100,3%, ал жергілікті бюджеттер 108% орындалды.

Халықаралық резервтер 94,4 млрд долларға жетті, алтын-валюта резервтері 23,2%, 35,7 млрд долларға дейін ұлғайды. Ұлттық қордың шетелдік валютадағы активтері 58,7 млрд. долларды құрады.

Сыртқы сауда айналымы 11 айдың қорытындысы бойынша 77,7 млрд долларды құрады, оның ішінде экспорт – 43,4 және импорт – 34,4 млрд долл. Соның арқасында сыртқы сауданың оң сальдосы 9 млрд доллар деңгейінде сақталды.

Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, Сіздің тапсырмаңыз бойынша дағдарысқа қарсы шаралардың 3 топтамасы қабылданып іске асырылды.

Бұл халық пен бизнесті қолдау жөніндегі шұғыл шаралар, әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты сақтау жөніндегі жедел шаралар және экономикалық өсуді қалпына келтіру жөніндегі кешенді жоспар.

Осының арқасында 700 мың кәсіпкер салықтық жеңілдік алды. Зиян шеккен салалардағы қарыз алушылардың 80% кредиттерді төлеу мерзімін кейінге ауыстыру бойынша жеңілдіктерді пайдаланды.

Кәсіпкерлердің 40 мыңға жуық жобасы қаржыландырылды.

Үкіметтің экономика мен халықты қолдауға арналған дағдарысқа қарсы шараларының жалпы көлемі 6,3 трлн теңгені құрады, бұл жалпы ішкі өнімнің 9% пайызы.

Правительством совместно с Национальной палатой на постоянной основе ведется комплексная работа по поддержке казахстанских товаропроизводителей.

В прошлом году общий объем финансирования программы «Экономика простых вещей» был увеличен до 1 трлн тг.

За два года реализации программы одобрено 2 723 проекта на сумму 710 млрд тг или 71% от общего объема финансирования.

Программа востребована у бизнеса – только за 2020 год одобрено 1 803 проекта на сумму 494 млрд тг. Прирост по сумме одобренных проектов составил 128%.

В разрезе регионов наиболее активная реализация проектов отмечается в г. Алматы, Жамбылской, Мангистауской, Актюбинской областях.

Отстающими являются Западно-Казахстанская, Павлодарская, Атырауская области.

Важным направлением работы по поддержке отечественных производителей является контроль доли местного содержания в товарах "Экономики простых вещей".

В прошлом году доля местного содержания выросла на 8 п.п. до 59%.

Лидерами по данному направлению являются Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области, а также г. Алматы.

В список отстающих входят Мангистауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская области.

Инструментами по программам "Дорожная карта бизнеса", "Еңбек" и "Экономика простых вещей" воспользовались порядка 14,7 тыс. предпринимателей. Анализ эффективности мер господдержки показывает, что наблюдается прирост налоговых отчислений получателей господдержки.

Прирост составил 42% в 2020 г. по сравнению с 2018 г.

В разрезе регионов наиболее высокие показатели по данному направлению отмечаются в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях.

Отстающие показатели отмечаются в Актюбинской, Атырауской областях и г. Шымкент.

Приведенные данные отражают эффективность работы местных исполнительных органов по поддержке предпринимательства.

В текущих условиях в регионах страны по развитию экономики, обеспечению занятости и поддержке доходов населения наблюдается следующая динамика.

Так, по итогам прошлого года по большинству показателей отмечается положительный темп роста в 10 регионах. Это - Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская и Костанайская области, а также города Нур-Султан и Шымкент.

4 региона завершили год с результатами на уровне среднереспубликанских значений. Это Карагандинская, Павлодарская, Мангистауская области и город Алматы.

По частным инвестициям 9 регионов показали рост. Наиболее высокие темпы роста отмечены в Туркестанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях и в городах Нур-Султан и Шымкент. Отмечается высокий рост обрабатывающей промышленности в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, а также в городе Алматы.

Наиболее высокие темпы ввода жилья наблюдаются в городах Нур-Султан и Шымкент, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях.

Правительство на особом контроле держит вопрос практической реализации Вашего, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, Послания от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий".

За 5 месяцев с Вашего выступления реализовано 44 мероприятия в установленные сроки.

Практическая реализация Общенационального плана является одним из ключевых приоритетов для обеспечения социально-экономической стабильности, реализации институциональных и структурных реформ. Правительством будут приняты все необходимые меры по дальнейшему качественному исполнению Вашего Послания.

Правительство продолжит работу по адаптации экономики к новым экономическим реалиям, формируемым в контексте крупных мегатрендов на мировых рынках.

1. Усиливается фокус на обеспечении самодостаточности роста и развития экономик. Большая роль в этом процессе уделяется вопросам обеспечения долгосрочной продовольственной безопасности, реализации потенциала внутренних резервов роста, в том числе за счет внутреннего спроса и ресурсной базы.

2. На фоне дальнейшего глобального снижения инвестиционной активности наблюдается ужесточение конкуренции за качественные инвестиции. Многие страны приступили к активному пересмотру стратегий привлечений инвестиций с предоставлением адресных мер поддержки с учётом отраслевой специфики.

3. Усиливается роль государства в обеспечении конкурентоспособности частного сектора на глобальном рынке.

4. Производственные процессы принимают региональный характер, в результате снижения фокуса на минимизации стоимости производства в пользу надежности поставок.

5. Растет роль сухопутных транзитных потоков на фоне снижения относительной конкурентоспособности морских путей. Этому способствует усиливающаяся неопределенность развития традиционных транспортных путей в контексте торговых противостояний между мировыми экономиками.

6. Происходит глубокое перераспределение доступа к рынкам сбыта на фоне торгово-санкционных противостояний между крупными мировыми игроками.

7. Растущую роль в обеспечении роста и устойчивости экономик играют цифровизация, а также возобновляемые источники энергии и "зеленые" технологии.

8. Осуществляется активный переход к "экономике знаний", где основным фактором конкурентоспособности стран становится человеческий капитал.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

На особом контроле Правительства находится осуществление стратегических инициатив Елбасы – Стратегии "Казахстан-2050", 100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ, а также Вашего Послания и Предвыборной программы партии Nur Otan.

Для практической реализации стратегических и программных документов разработан Национальный план развития до 2025 года.

Этот документ будет являться ключевым ориентиром на среднесрочную перспективу в работе Правительства для повышения социального благополучия населения через обеспечение устойчивого и качественного роста экономики. С учетом поставленных стратегических задач Правительством определены семь основных направлений на 2021 год, предусматривающих повышение самодостаточности экономики, привлечение качественных инвестиций, развитие предпринимательства, инфраструктуры, качественную цифровизацию, повышение доходов населения и обеспечение занятости, а также развитие конкурентоспособного человеческого капитала.

Первое. На фоне внешних вызовов продолжится активная работа по повышению производственной самодостаточности экономики.

В рамках работы по наращиванию промышленного потенциала национальной экономики будет вестись системная работа по реализации Карты индустриализации.

В 2021 году будет реализовано 112 проектов в агропромышленном комплексе, металлургии, химической и лёгкой промышленностях, строительной индустрии, машиностроении на сумму 2 трлн тг.

Это позволит создать порядка 13,4 тыс. постоянных рабочих мест, а также обеспечить рост обрабатывающей промышленности на 10%.

В АПК ведётся активная работа по формированию 7 крупных экосистем на общую сумму 1 трлн 200 млрд тг, включая производство и переработку мяса, фруктов, овощей, сахара, молочной продукции, зерновых, масличных культур .

В 2021 г. будет запущена реализация 40 инвестпроектов на сумму 126 млрд. тг, в том числе проекты по производству и переработке мяса, молока, глубокой переработке зерновых и масличных культур, а также производству овощей, фруктов и сахара.

Система субсидирования станет прозрачной и адресной с мониторингом обеспечения встречных обязательств. В рамках работы по повышению капиталоемкости отрасли АПК объем приобретения сельхозтехники в 2021 году будет увеличен на 6%, применения минеральных удобрений – на 10%, приобретения высококачественных семян – на 5%. В рамках решения задачи по насыщению внутреннего рынка отечественными продтоварами к концу 2023 года по всем 29 основным продовольственным позициям будет достигнут уровень самообеспеченности. В 2021 году планируется запустить 49 предприятий пищевой промышленности, а также высадить более 2 тыс. га садов.

Будет продолжена работа по ускоренной реализации потенциала рыбной отрасли. В результате в 2021 г. объем производства увеличится до 61 тыс. тонн, объем инвестиций в отрасль увеличится в 3 раза. За счет указанной динамики будут значительно улучшены показатели экспорта и снижена импортозависимость. Новый подход к развитию АПК на основе формирования комплексных экосистем позволит увеличить объем экспорта продукции АПК на 15% в 2021 г., доля переработанной продукции при этом составит 35%. В рамках указанной работы уже в 2021 г. будут созданы 67 тыс. новых рабочих мест. Для расширения производственного потенциала АПК будет принят комплекс мер по увеличению площади орошаемых земель. В 2020 г. реализован первый проект по цифровизации магистрального канала в Туркестанской области. Было отремонтировано 813 км каналов, введено 53,5 тыс. га орошаемых земель, что дополнительно создало 26 тыс. рабочих мест.

В текущем году с учетом ремонта более 1 тыс. км каналов площадь орошаемых земель будет увеличена на 78 тыс. га.

Это создаст дополнительные 13 тыс. рабочих мест в АПК. В целом, к 2025 году планируется увеличить площадь орошаемых земель на 600 тыс. га и создать 180 тыс. постоянных рабочих мест на селе. Добыча нефти и газа в 2020 г. с учетом исполнения обязательств ОПЕК+ составила 85,7 млн. тонн нефти и 55,2 млрд. куб. м. В 2021 г. продолжится работа по наращиванию объёмов добычи и переработки топливно-энергетических ресурсов, с планом добычи в 86 млн тонн нефти и 55,8 млрд. куб. м газа. В текущем году будет начато строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане, расширение нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума, компрессора обратной закачки газа в рамках проекта расширения Карачаганака, завода по производству катализаторов каталитического крекинга. В то же время будут завершены такие проекты, как интегрированный газохимический комплекс, производство октаноповышающих присадок, реверс нефтепровода «Кенкияк-Атырау», производство тепловыделяющих сборок для атомных реакторов, введение в эксплуатацию 23 объектов ВИЭ.

В целом, в текущем году планируется обеспечить рост объема производства нефтегазохимической продукции на 12%. Одной из стратегических задач является Наращивание несырьевого сектора.

Внедряются финансовые и нефинансовые меры поддержки экспортеров.

Внимание оказывается не только производству товаров, но и развитию услуг с высоким экспортным потенциалом. Проводится работа по принятию новых национальных стандартов и зеркальных защитных мер. На сегодня все еще не полностью использован потенциал торговли в рамках ЕАЭС. Для этого проводится работа по устранению торговых и неторговых барьеров, а также предполагается формирование Национальной и Евразийской товаропроводящей системы. Будет вестись системная работа по реализации потенциала для наращивания переделов и дальнейшего экспорта в таких перспективных отраслях как АПК, машиностроение, химическая продукция и.т.д.

Ставится задача по увеличению несырьевого экспорта в текущем году до 29,2 млрд. долл., а также по выводу 100 новых экспортеров за счет акселерации и усиления роли МСБ. Правительством принимаются активные действия по созданию туристской инфраструктуры в приоритетных территориях с участием частного капитала.

В текущем году будет начата работа по реализации инвестиционных проектов на 1,1 трлн тг. В том числе, будут принят комплекс мер по развитию экотуризма, национальных парков, как перспективных туристических дестинаций.

Для увеличения притока туристов будет начато строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Туркестан – Шымкент – Ташкент. Это позволит создать 22 тыс. новых рабочих мест в отрасли туризма с ростом на 50%, а также 100 тыс. новых рабочих мест в смежных отраслях экономики.

Внутренний туристский поток составит порядка 4,5 млн. человек, показав рост на 22%. Доля туризма в ВВП будет доведена до 5,2%.

Второе. В условиях усиления глобальной конкуренции за инвестиции странами предпринимаются целенаправленные меры по усилению инвестиционной конкурентоспособности. В этой связи, будет сделан акцент на проактивное и таргетированное привлечение инвестиций. Правительством сформирован пул проектов на сумму 47 трлн тг. Из этого пула будут отобраны крупные проекты для заключения стратегических инвестиционных соглашений. С каждым стратегическим инвестором будет осуществлена прямая работа на каждом этапе цепочки добавленной стоимости.

Будет обеспечена стабильность законодательства и продолжена работа по совершенствованию мер по ГЧП. Разработаны 65 страновых инвестпрограмм в рамках интенсификации экономической дипломатии. Программы включают перечень таргетируемых компаний и отраслей. Это позволит загранучреждениям точечно вести работу по проактивному привлечению прямых иностранных инвестиций. Наша стратегическая задача – привлечь иностранные инвестиции на сумму $19 млрд в текущем году и довести их уровень до $30 млрд к 2025 г. Это позволит обеспечить уровень инвестиций в основной капитал на уровне 20% к ВВП в 2021 г. и 30% к 2025 г.

Третье. В реализацию Вашего Послания, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, будут приняты меры по формированию частного сектора как главного драйвера качественного развития экономики. 13 тыс. требований к бизнесу будут пересмотрены. 434 вида отчетности подлежат автоматизации. 8 сфер будут пересмотрены в сторону смягчения контроля.

Будет внедрен принцип «1 in 2 out» — введение нового требования, только на замену прежних двух.

Масштабные объемы льготного финансирования субъектов МСБ сохранятся.

Так, в 2021 г. предусмотрено свыше 700 млрд тг на субсидирование и гарантирование по кредитам, на льготное кредитование под 6% годовых, а также на микрокредитование.

Предполагается создание микрофинансовых организаций с участием государства и Национальной палаты "Атамекен" для льготного кредитования самозанятых и безработных через программу "Бастау".

Это обеспечит формирование целостной экосистемы мониторинга и сопровождения проектов, начиная от обучения до получения микрокредита и налаживания сбыта. Мониторинг состояния бизнеса и оценка эффективности мер господдержки будет проводиться на интерактивной экономической карте регионов.

Стратегической задачей является обеспечение доли МСБ к ВВП на уровне 30% в 2021 г. с увеличением до 35% в 2025 г.

Четвертое. В целях масштабной модернизации транспортной инфраструктуры и реализации транспортного потенциала в рамках госпрограммы "Нұрлы жол" будут завершены строительство и реконструкция 6 тыс. км дорог. Платность будет введена на 5,8 тыс. км дорог. Для исключения "узких мест" и повышения пропускной способности в железнодорожных потоках по направлениям Казахстан – КНР и Казахстан – Узбекистан будут начаты работы по модернизации и строительству железнодорожных путей на участках Достык-Мойынты, Мактарал-Дарбаза и в обход станции Алматы.

На особом контроле Правительства находятся вопросы наращивания объемов строительства и улучшения жилищной инфраструктуры.

В текущем году планируется введение 17 млн кв. м жилья, объем инвестиций составит 2,2 трлн тг. 98% городского и более 90% сельского населения будут иметь доступ к услугам водоснабжения. Износ коммунальных сетей будет снижен до 53%.

На основе рыночных механизмов продолжится совершенствование жилищной политики, направленное на привлечение частных инвестиций в активное развитие рынка арендного жилья в соответствии с передовой международной практикой.

Внедрение новых подходов, увеличение объемов строительства жилья, новый формат работы «Отбасы банка» позволят значительно повысить уровень доступности жилья. Для обеспечения модернизации сельской инфраструктуры реализуется проект "Ауыл – Ел бесiгi".

В текущем году будут модернизированы 480 сел. Наиболее высокие темпы реализации проекта в 2021 г. предполагаются в Туркестанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. Всего до 2025 г. будут модернизированы 3561 село, что станет важнейшим фактором повышения уровня жизни в сельской местности.

Пятое. Продолжится активная работа по качественной цифровизации экономики. В 2021 г. "оптоволокно" появится в более чем 2 тыс. сел. Кардинально будет изменен процесс предоставления земельных участков. Оформить земельный участок можно будет онлайн. 90% госуслуг будут доступны через смартфоны. Планируется 100% переход к проактивным социальным платежам.

Будут созданы более 100 новых ИТ-компаний и подготовлены более 10 тыс. квалифицированных кадров. Рост инвестиций в область обработки и хранения данных составит 72 млрд тг. Инновационные проекты будут поддержаны грантовым финансированием на 6 млрд.тг.

Алтыншы. Үкімет биыл халықтың жұмыспен қамтылуы мен табысын арттыру мақсатында міндеттер кешенін айқындады.

1,3 млн адам жұмыспен қамтудың әртүрлі шараларымен қамтылады, бұл жұмыссыздық деңгейін 4,9 пайызға дейін төмендетеді. Жұмыспен қамтудың жол картасын іске асыру жалғасады, бұл ретте тұрақты жұмыс орындарын құруға баса мән беріледі.

Еңбек нарығын жаңа жағдайға бейімдеу үшін жұмыспен қамтудың жаңа түрлері енгізіледі. Экономикада құрылатын жұмыс орындарының есебін толық жүргізу үшін жұмыспен қамтудың өңірлік жол карталары жасалады.

Еңбек нарығын дамытудың 2022-2027 жылдарға арналған ұлттық жоспар әзірленеді. Осы жылы бюджет саласындағы 1 миллионнан астам жұмыскердің жалақысы өседі.

Жетінші. Үкімет бәсекеге қабілетті адами капиталды дамыту бойынша жұмыс жасайды.

Озық халықаралық практика негізінде Балаларды ерте дамыту жөніндегі ұлттық жоспар әзірленеді.

Мектепке дейінгі білім берудің жаңа моделін енгізу және қосымша білім беруде жан басына қаржыландыру арқылы 3-6 жас аралығындағы балаларды балабақшамен қамтуды 99 пайызға жеткізу жоспарланып отыр. 400 жаңа балабақша ашылады. Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік аясында 180 мектеп салу жоспарланған.

Ұлттық бірыңғай тестілеу толығымен электрондық форматқа көшіріледі. Отандық ғылымды жүйелі дамыту аясында жер қойнауын пайдаланушылардың ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмысқа қаражат салуын орталықтандыру көзделген. 500 ғалымды әлемдік жетекші ғылыми орталықтарға тағылымдамаға жіберу ұйымдастырылады.

Жас ғалымдарға 1000 грант бөлінеді. Өңірлердегі жоғары оқу орындарының сапасын арттыру үшін 20 академиялық басымдық орталығын құру бойынша жоба іске асырыла бастайды. Отандық денсаулық сақтау жүйесін материалдық-техникалық және кадрлық қамтамасыз етуді күшейту бойынша шаралар қабылдануда.

Халыққа ерікті негізде, тегін коронавирусқа қарсы вакцинация жасау қамтамасыз етіледі.

Ұлттық санитариялық — эпидемиологиялық қызметінің реформасы және цифрландыруы жүргізіледі. Өңірлерде медициналық көмектің қолжетімділігі артады. Аудандық ауруханалар мен перзентханаларда медициналық жабдықпен қамтамасыз етілу деңгейі 70 пайызға жеткізіледі. 33 фельдшерлік-акушерлік және медициналық пункт ашу, 2 ғылыми орталық пен 8 көпсалалы аурухана салу жоспарланған. Бастапқы медициналық-санитарлық көмектің прогрессивті моделін жасау жалғасады.

Жалпы қабылданған шаралар болжамды өмір сүру ұзақтығын 2021 жылы 73,3 жасқа ұлғайтуға мүмкіндік береді. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұы! Үкімет жұмысының 2021 жылғы басты мақсаты – экономика өсімін 3 пайыз деңгейінде қамтамасыз ету, негізгі капиталға салынатын инвестицияларды жалпы ішкі өнімнің 20 пайызға дейін, ал шағын және орта бизнес үлесін 30 пайызға дейін жеткізу, агроөнеркәсіптік кешендегі еңбек өнімділігін 1,4 есе, өңдеу өнеркәсібін 10 пайызға өсіру және жұмыссыздықты 4,9 пайызға дейін төмендету болып табылады.

Үкімет Сіздің тапсырмаңыз бойынша әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты және экономиканың сапалы және тұрақты даму жолына шығуын қамтамасыз етеді. Ол үшін Үкімет бар күш-жігерін салып жұмыс жасайды.

Назарларыңызға рахмет!

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