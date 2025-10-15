Қазақстандағы "КАМАЗ" тұтынушысы күні: жаңа үлгілер мен жаңа мүмкіндіктер
"ЗАПКАЗ-АВТО" ЖШС TRUCK CENTER автоорталығының аумағында "АвтоТехЛайн" ЖШС эксклюзивті дистрибьюторының қолдауымен жаңа КАМАЗ үлгілерінің танысытырылымы мен олардың техникалық артықшылықтарының көрсетілімі ұйымдастырылды. Шара болашақ тұтынушылар үшін автомобильдің жайлылығының, өнімділігінің және тиімділігінің заманауи деңгейін бағалауға мүмкіндік берді.
Сурет: АвтоТехЛайн ЖШС
Жаңа үлгінің күші мен жайлылығы
Қатысушылардың негізгі назарын КАМАЗ-54902 (4×2) және КАМАЗ-65659 (6×2) седельді тартқыштары аударды. Екі көлік те K5 өкілдері, олар бизнес қажеттіліктерін ескере отырып, үнемділік пен пайдалану ыңғайлылығына бағдарланып жасалған.
КАМАЗ‑54902 — аймақаралық тасымалдарға арналған. Онда кабина ені – 2,3 метр, сондай-ақ, төмен орналасқан төбе, бір жататын орынмен жабдықталған. Көлік санкцияға төзімді компоненттік базаға құрылған, КАМАЗ‑689 қозғалтқышымен (390 ат күші) және 12 сатылы роботталған беріліс қорабымен жабдықталған. Бұл модель жоғары қозғалыс сапасын және үнемділікті біріктіреді, орташа бизнес үшін оңтайлы шешім болып табылады.
КАМАЗ‑65659 — түрлі жүк тартқыштармен жұмыс үшін арналған КАМАЗ‑54901 үлгісінің үш осьті нұсқасы. Көтерілу осінің болуы арқылы автожол композициясының толық массасын оське жүктеу нормаларын бұзбай 44 тоннаға дейін арттыруға мүмкіндік береді, бұл әсіресе қалааралық тасымалдаушылар үшін маңызды. Жегкіш 482 ат күші бар қозғалтқышпен, 12 сатылы роботталған беріліс қорабымен және тегіс едені бар жоғары кабинамен жабдықталған. Автокөлік жайлылығы мен жабдықталу жағынан халықаралық стандарттарға сай келеді.
"ЗАПКАЗ-АВТО" ЖШС коммерциялық директоры Павел Дубинин атап өткендей, тест-драйв қатысушылары седельді жегкіштердің тамаша басқарылуын, трассада тұрақтылығын және жүргізушіге ұзақ рейстерде барынша ыңғайлы болуын қамтамасыз ететін интерьерін жоғары бағалады.
Сурет: АвтоТехЛайн ЖШС
Жаңартылған КАМАЗ‑43118: эргономика және функционалдылық
Флагмандық жегкіш модельдерінен бөлек, қонақтарға рестайлингпен жасалған КАМАЗ‑43118 ұсынылды. Мұнда кабина эргономикасы мен сыртқы дизайны түбегейлі жақсартылды, жүргізуші үшін өмір сүру кеңістігі артты. Базалық нұсқасына кондиционер, мультируль, ақпараттық дисплей, пневматикалық орындық, айнаны электрлік реттеу, электрлі терезе көтерігіштер кірді. Металл үш құрамды бампер, жоғары жөндеу мүмкіндігімен ерекшеленеді, шыныаяқ ұстағыштары бар жаңа киім қорабы жұмыс орнын одан да ыңғайлы етеді.
Сурет: АвтоТехЛайн ЖШС
Қаржылық шешімдер және сервис қолдау
Тұсаукесер кезінде TRUCK CENTER және АвтоТехЛайн өкілдері қолжетімді қаржылық бағдарламалар туралы айтты — кейіннен сатып алу жолымен жалға алу, сервис қызметтері мен КАМАЗ шассиіне негізделген арнайы техниканы жеткізу. Бұл қазақстандық клиенттер үшін көлік сатып алуды барынша қолайлы әрі айқын етеді.
Сондай-ақ, қонақтарға жаңартылған автоорталыққа экскурсия ұйымдастырылды, онда техникалық қызмет көрсету, фургондар, тіркемелер және жартылай тіркемелер өндірісі мүмкіндіктері көрсетілді.
Сурет: АвтоТехЛайн ЖШС
Жолдар мен жылдар сынаған техника
КАМАЗ-дың жаңа буынындағы үлгілер брендтің дәстүрлі артықшылықтарының — сенімділік, өтімділік және төзімділік – заманауи жайлылық пен электроника шешімдерімен қалай үйлесетінін көрсетеді. Жаңа автокөліктер Қазақстанның түрлі климаттық жағдайларына бейімделген және жергілікті тасымалдаушылардың талаптарына толық сай келеді.
Қосымша ақпаратты TRUCK CENTER менеджерлерінен алуға болады: +7 (707) 862 00 00; +7 (702) 006‑57‑64; +7 (7132) 94‑46‑28.
