Баспасөз хабарлары

Астанада әскери журналистерге құрмет көрсетілді

Астанада әскери журналистерге құрмет көрсетілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2025 16:50 Сурет: Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінде Әскери журналист күніне арналған салтанатты іс-шара өтті.

Бұл кәсіби мереке әскер өмірін насихаттап, қоғамның Қарулы күштерге деген сенімі мен құрметін қалыптастырып жүрген журналистерді бір арнаға тоғыстырды.

Қорғаныс ведомствосы басшысының атынан құттықтау сөз сөйлеген министрдің орынбасары вице-адмирал Серік Борамбаев әскери журналистердің армияның беделін арттырудағы, объективті ақпарат таратып, қоғамда отансүйгіштік сезімді нығайтудағы маңызды рөлін атап өтті.

Ол сондай-ақ ҚР Ұлттық ұланы мен ҰҚК Шекара қызметі баспасөз қызметінің өкілдерін, Медиа-контент орталығы мен "Сарбаз" газетінің редакциясын кәсіби мерекемен құттықтады.

Салтанатты жиынға республикалық телеарналар мен басылымдардың журналистері, танымал блогерлер және Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі мен "Қазақстан сарбазы – Воин Казахстана" газетінің қалыптасуына атсалысқан әскери журналистиканың ардагерлері қатысты.

Кездесу соңында вице-адмирал Серік Борамбаев қатысушыларға кәсібилігі, адалдығы және отандық әскери журналистиканың дамуына қосқан үлесі үшін грамоталар мен алғыс хаттар табыс етті.

Бұл іс-шара Отан қорғаушылардың өмірі мен қызметі туралы алғашқы болып хабар тарататын адамдарға деген құрмет пен ризашылықтың жарқын дәстүріне айналды.

Айдос Қали
