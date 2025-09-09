#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Экономика және бизнес

Жұманғарин Қазақстанда инфляциямен күрес қалай жүргізілетінін айтты

Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2025 11:21 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 9 қыркүйекте өткен Үкімет отырысында Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Қазақстанда инфляция деңгейін төмендету қандай шаралар есебінен жүзеге асырылатынын айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ұлттық экономика министрінің айтуынша, инфляцияны тежеу үшін қазіргі іске асырылып жатқан инфляция деңгейін бақылау және төмендету жөніндегі кешенді шаралар тарифтік саясатпен бірге қайта қаралады.

"Негізгі басымдық ішкі нарықтағы теңгерімділікті қамтамасыз етуге, нарықты өніммен молықтыруға және өнім ағынының сыртқа кетуін болдырмауға беріледі. Антиинфляциялық саясаттың қосымша бастамаларының бірі – инвестицияларға сұраныс жасау болады, бұл отандық өніммен нарықты қамтамасыз ететін ұсақ өндірістерді көптеп құруға мүмкіндік береді", – деді Жұманғарин.

Оның айтуынша, Үкімет пен Ұлттық банк болашақта инфляция деңгейін 5-6% деңгейіне дейін төмендетуді жоспарлап отыр.

"Экономиканы либерализациялау аясында кәсіпкерлік қызметті жүргізуге кедергі келтіретін реттеушілік және әкімшілік тосқауылдарды жоюға бағытталған заңнамалық нормаларды бейімдеу жұмысы жалғасады. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың қызметі де қайта қаралып, олар активтерді тиімді басқаратын институтқа айналатын болады", – деп түйіндеді ұлттық экономика министрі.

Бұған дейін 2025 жылы кіріс пен мүлік туралы декларацияны кімдер ұсынуға міндетті екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Смартфондар мен басқа да техниканы қайта сату: сатып алушылар үшін мұндай "бизнес" несімен қауіпті
12:52, 17 шілде 2025
Смартфондар мен басқа да техниканы қайта сату: сатып алушылар үшін мұндай "бизнес" несімен қауіпті
Қазақстанда 2025 жылдың қыркүйегіне қарай инфляция деңгейі қандай болады - зерттеу
13:49, 09 маусым 2025
Қазақстанда 2025 жылдың қыркүйегіне қарай инфляция деңгейі қандай болады - зерттеу
Халықаралық валюта қоры әлемдік экономиканың өсу болжамын күрт төмендетті
15:43, 24 сәуір 2025
Халықаралық валюта қоры әлемдік экономиканың өсу болжамын күрт төмендетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: