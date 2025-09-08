Жұманғарин ет пен картоп бағасы жайлы: Шаруа еңбегінен табыс табуы тиіс
Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2025 жылғы 8 қыркүйекте Үкімет кулуарында Қазақстандағы картоп пен сиыр етіне қатысты жағдайды түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Журналистер одан картопты Қазақстаннан шығаруға шектеулер бар-жоғы жөнінде сұрады.
"Өткен апта бойы мен тек картоп пен сиыр етімен айналыстым. Ештеңе жабылған жоқ, шекаралар ашық. Біз 600 мың тонна картопты еркін сата аламыз. Шаруалар табыс табуы керек. Сондықтан өткен аптада шешім қабылдадық: жергілікті экспорт 450 мың тоннаға жеткен кезде ғана ойланамыз", – деді Серік Жұманғарин.
Оның айтуынша, фермерлердің шағымдануына белгілі бір сертификатқа байланысты түсінбеушілік себеп болған, мәселе қазір шешілді.
"Қазір картоптың бағасы – 130 теңге. Сиыр еті бізде ТМД кеңістігінде, бәлкім әлемде де ең арзан өнімдердің бірі. Ойланып қараңыздаршы, мал шаруашылығымен айналысқысы келетін ешкім жоқ. Бұл – жыл бойы демалыссыз еңбек. Таңғы 5-те тұру керек. Малға су беру керек, қорасын тазалау, жем-шөбін беру керек. Демалыс деген жоқ. Ал ет алу үшін кемінде 3 жыл керек. Сонда еттің бағасы қанша болу керек? Қайсысы қымбат, қайсысы арзан? Көрші елдерде қазақтың еті 10–12 доллардан сатылады. Мейрамханаларда 'Қазақстаннан әкелінген ет' деп жазып қояды, сұраныс жоғары. Бізде ондай баға жоқ", – деді вице-премьер.
Ол осы себепті экспорт жабылмайтынын атап өтті.
"Мен бірден айтамын: экспорттық келісімшарттары бар, ұйымдасқан, бордақылау алаңдары бар шаруашылықтар адал еңбегімен табыс тауып отыр, олар экспортты жалғастырады. Бірақ біз делдалдармен – малды арық күйінде сатып алып, дұрыс жем-шөп бермей, тек бір сәттік пайда табуды көздейтіндермен күресеміз. Бұған жол бермейміз", – деп толықтырды Серік Жұманғарин.
Бұған дейін Үкімет көктемде картоп бағасы килограмына 185 теңгеден аспайтынын уәде еткен болатын.
