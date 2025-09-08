#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.91
628.87
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.91
628.87
6.6
Қоғам

Жұманғарин ет пен картоп бағасы жайлы: Шаруа еңбегінен табыс табуы тиіс

Овощи, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, цены на картошку, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 14:48 Фото: Zakon.kz
Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2025 жылғы 8 қыркүйекте Үкімет кулуарында Қазақстандағы картоп пен сиыр етіне қатысты жағдайды түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер одан картопты Қазақстаннан шығаруға шектеулер бар-жоғы жөнінде сұрады.

"Өткен апта бойы мен тек картоп пен сиыр етімен айналыстым. Ештеңе жабылған жоқ, шекаралар ашық. Біз 600 мың тонна картопты еркін сата аламыз. Шаруалар табыс табуы керек. Сондықтан өткен аптада шешім қабылдадық: жергілікті экспорт 450 мың тоннаға жеткен кезде ғана ойланамыз", – деді Серік Жұманғарин.

Оның айтуынша, фермерлердің шағымдануына белгілі бір сертификатқа байланысты түсінбеушілік себеп болған, мәселе қазір шешілді.

"Қазір картоптың бағасы – 130 теңге. Сиыр еті бізде ТМД кеңістігінде, бәлкім әлемде де ең арзан өнімдердің бірі. Ойланып қараңыздаршы, мал шаруашылығымен айналысқысы келетін ешкім жоқ. Бұл – жыл бойы демалыссыз еңбек. Таңғы 5-те тұру керек. Малға су беру керек, қорасын тазалау, жем-шөбін беру керек. Демалыс деген жоқ. Ал ет алу үшін кемінде 3 жыл керек. Сонда еттің бағасы қанша болу керек? Қайсысы қымбат, қайсысы арзан? Көрші елдерде қазақтың еті 10–12 доллардан сатылады. Мейрамханаларда 'Қазақстаннан әкелінген ет' деп жазып қояды, сұраныс жоғары. Бізде ондай баға жоқ", – деді вице-премьер.

Ол осы себепті экспорт жабылмайтынын атап өтті.

"Мен бірден айтамын: экспорттық келісімшарттары бар, ұйымдасқан, бордақылау алаңдары бар шаруашылықтар адал еңбегімен табыс тауып отыр, олар экспортты жалғастырады. Бірақ біз делдалдармен – малды арық күйінде сатып алып, дұрыс жем-шөп бермей, тек бір сәттік пайда табуды көздейтіндермен күресеміз. Бұған жол бермейміз", – деп толықтырды Серік Жұманғарин.

Бұған дейін Үкімет көктемде картоп бағасы килограмына 185 теңгеден аспайтынын уәде еткен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мектеп асханаларына бірыңғай ұлттық тамақтану стандарты енгізілді
17:56, Бүгін
Мектеп асханаларына бірыңғай ұлттық тамақтану стандарты енгізілді
Синоптиктер 9 қыркүйекте елімізде ауа райы күрт бұзылатынын ескертті
17:32, Бүгін
Синоптиктер 9 қыркүйекте елімізде ауа райы күрт бұзылатынын ескертті
Президент Жолдауы: Денсаулық сақтау саласына жасанды интеллект пен заманауи технологиялар енгізіледі
16:58, Бүгін
Президент Жолдауы: Денсаулық сақтау саласына жасанды интеллект пен заманауи технологиялар енгізіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: