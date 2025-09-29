#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
548.79
643.02
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
548.79
643.02
6.63
Экономика және бизнес

Энергетика вице-министрі жаңадан тағайындалды

Энергетика вице-министрі, Қайырхан Тұтқышбаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 18:05 Сурет: primeminister.kz
Қайырхан Тұтқышбаев энергетика вице-министрі болып тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылы 29 қыркүйекте Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады:

"Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Қайырхан Серікұлы Тұтқышбаев энергетика вице-министрі қызметіне тағайындалды".

Қайырхан Тұтқышбаев 1991 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін бітірген.

Еңбек жолын 2009 жылы Алматы қаласы "Орталық Азия тау-кен одағы" ҚБ-да бастаған.

  • 2011–2014 жылдары — "Degdar Engineering" ЖШС тау-кен жұмысын және тау-кен жабдығын жобалау бөлімінің инженері.
  • Әр жылдары Энергетика министрлігі Жер қойнауын пайдалану департаментінің бас сарапшысы, басқарма басшысы, директоры қызметін атқарды.
  • 2022–2023 жылдары — ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Геология комитеті төрағасының орынбасары.
  • 2023–2023 жылдары — ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология комитеті төрағасының орынбасары.
  • 2023–2024 жылдары — ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Геология комитеті төрағасының орынбасары.
  • 2024 жылы — "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ сирек металдар және жерде сирек кездесетін металдарды геологиялық барлау және дамыту жөніндегі басқарушы директоры.
  • 2024 жылдың қыркүйек айынан бастап қазіргі уақытқа дейін "Graphite minerals" ЖШС бас директоры қызметін атқарды.

Бұған дейін Мемлекет басшысы жаңадан тағайындалған министр Жұлдыз Сүлейменованы қабылдағаны белгілі

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мұрат Нұртілеу министр қызметінен босатылып, президенттің көмекшісі болып тағайындалды
09:05, 26 қыркүйек 2025
Мұрат Нұртілеу министр қызметінен босатылып, президенттің көмекшісі болып тағайындалды
Су ресурстары және ирригация вице-министрі жаңадан тағайындалды
13:36, 25 тамыз 2025
Су ресурстары және ирригация вице-министрі жаңадан тағайындалды
Алматы әкімінің тағы бір орынбасары өз орнын босатты
18:18, 14 тамыз 2025
Алматы әкімінің тағы бір орынбасары өз орнын босатты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: