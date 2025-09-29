#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
548.79
643.02
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
548.79
643.02
6.63
Саясат

Мемлекет басшысы Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованы қабылдады

Президент қабылдауы, Ақорда, Мемлекет басшысы, Оқу-ағарту министрі, Жұлдыз Сүлейменова , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 17:00 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 29 қыркүйекте Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованы қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Қасым-Жомарт Тоқаев кездесуде мемлекеттік және салалық бағдарламалар мен ұлттық жобаларды тиімді іске асырудың маңызды екенін атап өтті.

Сондай-ақ Президент білім беру сапасын арттыру, саладағы өзекті мәселелерді уақтылы шешу және азаматтармен тығыз қарым-қатынас орнату қажеттігіне назар аударып, нақты міндеттер жүктеді.

Айта кетсек, 2025 жылғы 29 қыркүйекте Қасым-Жомарт Тоқаев Оқу-ағарту министрі Ғани Бейсембаевты қызметінен босатты. Ал оның орнын Жұлдыз Сүлейменова басты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Маңғыстау облысында сарбаздардың суицид жасауға әрекеттенуі: Қорғаныс министрлігі түсініктеме берді
17:52, Бүгін
Маңғыстау облысында сарбаздардың суицид жасауға әрекеттенуі: Қорғаныс министрлігі түсініктеме берді
Қазақстандықтарға мерзімі өткен берешекті қалай реттеу керек екені түсіндірілді
16:47, Бүгін
Қазақстандықтарға мерзімі өткен берешекті қалай реттеу керек екені түсіндірілді
Қазақстанға келген туристер елде қанша уақыт демалады және қанша қаражатын шығындайды
16:40, Бүгін
Қазақстанға келген туристер елде қанша уақыт демалады және қанша қаражатын шығындайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: