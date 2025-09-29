#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Оқиғалар

Ғани Бейсембаев Оқу-ағарту министрі қызметінен босатылды

Гани Бейсембаев , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 09:35 Фото: primeminister.kz
2025 жылғы 29 қыркүйекте Қасым-Жомарт Тоқаев Ғани Бейсембаевты қызметінен босатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорда жазды.

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Ғани Бектайұлы Бейсембаев Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі лауазымынан босатылды", – деп жазылған ресми ақпаратта.

Ғани Бейсембаев бұл лауазымды 2023 жылдың қаңтар айынан бері атқарып келген.

Бұдан бөлек, бүгін, 29 қыркүйекте, президент Жаслан Мәдиевті Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі қызметіне тағайындады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жұлдыз Сүлейменова Оқу-ағарту министрі болып тағайындалды
09:41, Бүгін
Жұлдыз Сүлейменова Оқу-ағарту министрі болып тағайындалды
Жаслан Мәдиев жаңа қызметке тағайындалды
09:34, Бүгін
Жаслан Мәдиев жаңа қызметке тағайындалды
Төтенше жағдайлар министрлігі биыл 30 жылдығын атап өтеді
11:15, 28 қыркүйек 2025
Төтенше жағдайлар министрлігі биыл 30 жылдығын атап өтеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: