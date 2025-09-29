Ғани Бейсембаев Оқу-ағарту министрі қызметінен босатылды
Фото: primeminister.kz
2025 жылғы 29 қыркүйекте Қасым-Жомарт Тоқаев Ғани Бейсембаевты қызметінен босатты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорда жазды.
"Мемлекет басшысының Жарлығымен Ғани Бектайұлы Бейсембаев Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі лауазымынан босатылды", – деп жазылған ресми ақпаратта.
Ғани Бейсембаев бұл лауазымды 2023 жылдың қаңтар айынан бері атқарып келген.
Бұдан бөлек, бүгін, 29 қыркүйекте, президент Жаслан Мәдиевті Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі қызметіне тағайындады.
