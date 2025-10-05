#Қазақстан
Экономика және бизнес

Қазақстанда қанша алма бағы бар - АШМ

Алма бағы, Қазақстан, Ауылшаруашылығы министрлігі, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2025 15:40 Сурет: gov.kz
Ауылшаруашылығы министрлігі бүгінгі таңда алма бақтары қанша гектар жерді алып жатқанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрлік мәліметінше, Қазақстандағы алма бақтарының жалпы алаңы шамамен 29 мың гектарды құрайды.

Негізінен Алматы, Түркістан, Жамбыл және Жетісу облыстарында орналасқан. Тек Алматы және Жетісу облыстарының өзінде алма бақтары 2,4 мың гектардан астам аумақты алып жатыр, мұнда 416 мыңнан артық алма ағашы өсірілуде.

"Бау-бақша шаруашылығы - агроөнеркәсіптік кешеннің маңызды бағыттарының бірі. Мемлекеттік қолдау шараларының арқасында 2014 жылдан бастап фермерлер бақ отырғызу мен интенсивті технологияларды енгізуге арналған инвестициялық субсидиялар алады. Соның нәтижесінде алма өндіру көлемі 43%-ға, ал өнімділік 27%-ға артты", - дейді Ербол Тасжүреков.

Оның айтуынша, 2027 жылға дейін 110 гектар апорт бағы отырғызылмақ.

"Қазақ жеміс және көкөніс шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының ғалымдары селекциялық және агротехникалық бағдарламаларды белсенді дамытып келеді. 85 жылдық селекциялық жұмыс нәтижесінде Қазақстанда шамамен 400 сорт пен будандардан тұратын коллекция қалыптасқан, оның ішінде апорт негізінде шығарылған 29 жаңа сорт бар", деп өзін түйіндеді Ербол Тасжүреков.


Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
