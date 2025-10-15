Депутат ет нарығына қатысты мәселелерді қайта қарауға шақырды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Мәжіліс депутаты Павел Казанцев 2025 жылғы 15 қазандағы депутаттық сауалында Қазақстандағы ет нарығындағы импорт пен экспорт мәселелерін көтерді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Қазіргі уақытта ірі қара мал етін әкелуге кедендік баж мөлшерлемесін нөлге дейін төмендету мәселесі қарастырылып жатыр.
"Бұл бастама отандық өндірушілер арасында және жалпы қоғамда үлкен резонанс тудырды. Егер бұл ұсыныс қолдау тапса, ол отандық ауыл шаруашылығына елеулі теріс әсер етуі мүмкін. Бүгінгі күні ет саласы онсыз да тұрақсыз нарық жағдайында және экспортқа шектеулер қойылған кезде қиындықтарға тап болып отыр. Ұлттық экономика министрінің бұйрығымен сиыр етін импорттауға 21 мың тонна көлемінде тарифтік квоталар белгіленген. Алайда, біздің мәліметіміз бойынша, соның шамамен 40%-ы игерілмеген. Бұл ішкі нарықта ет тапшылығы жоқ екенін және импорттық өнімге сұраныс төмен екенін көрсетеді", – деді депутат.
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, ағымдағы жылдың басынан бастап ірі қара мал басы 0,2%-ға артқан, ал төл алу шамамен 18%-ға өскен. Депутаттың айтуынша, бұл көрсеткіштер ішкі өндірісті ұлғайтуға және елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мықты негіз бар екенін дәлелдейді.
"Ет импортына кедендік баж салығын алып тастау және тірі мал экспортына тыйым салу отандық фермерлерді теңсіз бәсекелестік жағдайына душар етеді. Арзан импорттық өнімнің келуі еттің сатып алу бағасының төмендеуіне, фермерлер табысының азаюына әкеледі. Соның салдарынан малды жаппай сою басталады. Сонымен қатар, біз көбіне импорт арқылы сапасыз немесе жарамсыз ет алып жатамыз. Бұл – ең алдымен, "Ауыл аманаты" бағдарламасы аясында жеңілдетілген несие алған ұсақ және орта шаруашылықтарға, сондай-ақ жеке қосалқы шаруашылықтарға үлкен соққы", – деп мәлімдеді Казанцев.
Оның пікірінше, ет импортына баж салығын нөлге дейін төмендету – "Ауыл аманаты" бағдарламасының тиімділігін азайтады. Бұл бағдарламаға үлкен көлемде бюджет қаражаты бөлінген.
"Сүт және ет өндірісімен айналысатын ауылдық аймақтарда өңдеу кәсіпорындарын дамыту үшін шағын өнеркәсіптік аймақтар құру қажет. Бұл аймақтардың айналасында сүт-тауарлы фермалар, бордақылау алаңдары мен сервистік-дайындау пункттері құрылуы тиіс. Алғашқы кезеңде сақтау инфрақұрылымына қажетті жабдықтарды әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар арқылы сатып алып, кейін ауыл шаруашылығы кооперативтерін тартуға болады", – деп қорытындылады депутат.
