Экономика және бизнес

ОПЕК+ елдері БАӘ шыққаннан кейін мұнай өндіру көлемін арттыруға келісті

ОПЕК+ құрамындағы жеті ел – Сауд Арабиясы, Ресей, Ирак, Кувейт, Қазақстан, Алжир және Оман мұнай өндіру көлемін өзгертуге келісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

3 мамыр күні олар онлайн кездесу өткізіп, әлемдік мұнай нарығындағы жағдай мен болжамдарды талқылады. Келіссөз қорытындысы бойынша қатысушылар 2023 жылдың сәуірінен бері қолданылып келе жатқан ерікті шектеулерге қатысты мұнай өндіру көлемін тәулігіне 188 мың баррельге түзету туралы шешім қабылдады. Бұл өзгерістер 2026 жылдың маусым айынан бастап күшіне енеді.

Елдер нарықтағы жағдайға байланысты шектеулерді икемді түрде өзгерте алатынын атап өтті. Яғни қажет болған жағдайда оларды азайтуға да, керісінше күшейтуге де мүмкіндік бар. Бұл 2023 жылдың қарашасында жарияланған шараларға да қатысты.

Сонымен қатар қатысушы мемлекеттер 2024 жылдың қаңтарынан бері жиналған артық өндірісті өтеуді жалғастырып, барлық келісімдерді қатаң сақтайтынын мәлімдеді. Міндеттемелердің орындалуын бірлескен министрлік мониторинг комитеті бақылауды жалғастырады.

Елдер ай сайын кездесулер өткізіп тұруға келісті. Келесі жиын 2026 жылғы 7 маусымға жоспарланған.

Ал 2026 жылдың 1 мамырынан бастап Біріккен Араб Әмірліктері ОПЕК және ОПЕК+ ұйымдарынан шықты. Билік бұл шешімді мұнай саясатын қайта қараумен және энергетиканы дамытудағы ұзақ мерзімді стратегиямен түсіндірді. Ел алдағы уақытта өз өндірісіне инвестицияны арттырып, әлемдік нарықта сенімді жеткізуші ретіндегі орнын күшейтуді көздеп отыр.

