#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
471.45
547.21
6.63
Экономика және бизнес

Бектенов Ашхабадтағы ТМД үкіметтері басшылары кеңесінің отырысына қатысты

Отырыс, Ашхабад, Бектенов, ТМД үкіметтері басшылары, кеңес , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.05.2026 18:05 Сурет: primeminister.kz
ҚР премьер-министрі Олжас Бектенов Ашхабад қаласында (Түрікменстан) Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) үкіметтері басшылары кеңесінің отырысына қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылы Достастыққа Түрікменстан Республикасы төрағалық етуде. ТМД ҮБК отырысы басталар алдында Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедов үкіметтік делегациялар басшыларын қабылдады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметі.

Екіжақты кездесу барысында Олжас Бектенов Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан түрікмен халқының ұлттық көшбасшысы, Түрікменстан Халк Маслахатының төрағасы Гурбангулы Бердімұхамедов пен Түрікменстан президенті Сердар Бердімұхамедовке жылы лебізін жеткізді.

Кездесуде сауда-экономикалық және көлік-транзиттік ынтымақтастық, сондай-ақ энергетика, ауыл шаруашылығы салаларындағы өзара іс-қимыл мәселелеріне назар аударылды. 2026 жылғы қаңтар-наурыз айларында Қазақстан мен Түрікменстан арасындағы өзара сауда көлемі 125,3 млн долларды құрады. Бұл ретте экспорт қазақстандық ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізуді ұлғайту есебінен 15%-ға өсті. Қазақстан Үкіметі мен Түрікменстан Министрлер кабинеті екі мемлекет басшылары жүктеген тауар айналымын арттыру жөніндегі міндеттер жоспарлы түрде жүзеге асырылып келе жатқаны атап өтілді.

ТМД ҮБК отырысына Әзербайжан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан үкіметтерінің басшылары, Түрікменстан мен Арменияның өкілдері, сондай-ақ ТМД-ның Бас хатшысы қатысты.

Дәстүр бойынша отырыс шағын және кеңейтілген құрамда өтті.

Бектенов, Ашхабад, ТМД, үкімет басшылары, кеңес, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.05.2026 18:05

Сурет: primeminister.kz

Шағын форматтағы отырыста ТМД-ға мүше елдердің экономикалық өзара іс-қимылына қатысты өзекті мәселелер талқыланды, онда геодезия, картография, кеңістіктегі деректер саласындағы ынтымақтастық бойынша мемлекетаралық бағдарламаны жүзеге асыру барысы туралы есеп қабылданды. Кеңейтілген құрамдағы отырыс шеңберінде үкіметтік делегация басшылары ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің тау-кен металлургия кешені салаларын цифрлық трансформациялау тұжырымдамасының жобасын және оны жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын, ТМД-ның 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған конгресстік-көрме қызметінің стратегиясын қарады.

Шағын құрамдағы отырыста сөз сөйлеген Олжас Бектенов Қазақстан жаңа Конституцияның қабылдау арқылы өз дамуындағы жаңа тарихи кезеңге кіргенін және экономиканы орнықты дамытуға бағыт түзегенін атап өтті. Осыған байланысты мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық саласындағы өзара іс-қимылға қатысты мәселелер қозғалды. Оның ішінде экономика, цифрлық трансформация және жасанды интеллект, агроөнеркәсіп кешені, транзиттік және логистикалық инфрақұрылым, су қауіпсіздігі, сондай-ақ еріктілер қозғалысын дамыту бар. 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанның ТМД елдерімен тауар айналымы 38,4 млрд долларды құрады. 2026 жылғы қаңтар-наурызда өзара сауда көлемі 17,1%-ға өсті.

ҚР премьер-министрі ТМД тау-кен металлургия кешені салаларын цифрлық трансформациялау тұжырымдамасын қабылдау және жүзеге асыру өнеркәсіпті жаңғыртуға әрі технологиялық ынтымақтастықты кеңейтуге қосымша серпін беретінін атап өтті. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен ТМД-ның негізгі көлік артерияларын ұштастыру тұжырымдамасы жүктерді жедел тасымалдау үшін инфрақұрылымды жаңғыртуды қамтамасыз етеді. Бұл көлік шығындарын қысқартады және көлік маршруттарының бәсекеге қабілеттілігін, олардың халықаралық жүк жөнелтушілер мен инвесторлар үшін тартымдылығын арттырады, сондай-ақ ТМД-ға мүше елдердің әлеуметтік-экономикалық дамуы мүддесінде көлік дәліздерін тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

Отырыс қорытындысы бойынша ТМД елдерінің тау-кен металлургия кешені, көлік, радионавигация салаларын цифрлық трансформациялау, уран өндіру өндірістерінің әсеріне ұшыраған аумақтарды рекультивациялау, конгресс-көрме қызметі және тағы да басқа салалардағы ынтымақтастығына қатысты бірқатар құжатқа қол қойылды.

Бұдан бөлек, 2027 жылы Минск қаласын (Беларусь Республикасы), 2028 жылы – Қарағанды қаласын (Қазақстан Республикасы) ТМД жастарының астанасы деп жариялау туралы шешім қабылданды. Халықаралық жоба азаматтардың жас буынын мемлекетаралық қатынастардың барлық салаларында орнықты даму бағдарламаларын жүзеге асыруға тартуға бағытталған.

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы үкіметтері басшылары кеңесінің келесі отырысы осы жылдың желтоқсан айында Мәскеу қаласында өтеді.

ТМД, Бектенов, Ашхабад, отырыс , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.05.2026 18:05

Сурет: primeminister.kz

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Бектенов Ашхабадтағы ТМД үкіметтері басшылары кеңесінің отырысына қатысты
18:50, 24 мамыр 2024
Бектенов Ашхабадтағы ТМД үкіметтері басшылары кеңесінің отырысына қатысты
Әлихан Смайылов, ТМД елдері Үкімет басшыларының кеңесі, Мәскеу
17:45, 18 желтоқсан 2023
2024 жылдың ТМД елдерінде Волонтерлік қозғалыс жылы деп жариялануын құптаймыз — Смайылов
Бектенов
18:39, 24 мамыр 2024
Бектенов Ашхабадта Сердар Бердімұхамедовпен кездесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
19:57, Бүгін
Григорий Ломакин вышел в финал парного турнира в Индии
Фото: ФК &quot;Сабах&quot;
19:54, Бүгін
"Сабах" без Стаса Покатилова переиграл "Туран" в матче чемпионата Азербайджана
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
19:15, Бүгін
"Барыс" продлил контракт с самым результативным защитником команды Уолшем
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
18:59, Бүгін
"Тараз" обыграл "Арыс" в матче Первой лиги
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: