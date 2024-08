Маск Бразилияда Х желісінің тоқтатылуы туралы: Бұл - сөз бостандығына жасалған шабуыл

Жұмада, 30 тамызда Бразилия жоғарғы федералды сотының судьясы Алешандри ди Мораис елдегі Х әлеуметтік желісінің жұмысына тыйым салу туралы үкім шығарды.

The attacks this year on free speech are unprecedented in the 21st century.



It will happen in America too if Kamala/Walz gain power.



Just listen to what they’ve said. https://t.co/TkHxCOcs1w