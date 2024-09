Илон Маск адамзатты жойылып кетуден құтқаруға болатынын айтты, бірақ оның бір шарты бар

Америкалық кәсіпкер бұл туралы Х әлеуметтік желісінде жазды.

Оның айтуынша, АҚШ-тағы мемлекеттік реттеу жыл сайын қатайып келеді, егер бұл ары қарай жалғаса берсе, штаттардағы барлық ірі жобалар заңсыз болып шыға келеді.

"Starship will take humanity to Mars" - Elon Musk pic.twitter.com/2NjYwrd5Mg