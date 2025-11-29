#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
512.53
592.43
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
512.53
592.43
6.53
Ғылым және технология

Айда тіршілік жоқ деп айтуға болмайды - ғарышкер

Ай, эксперимент, тіршілік, ғарышкер, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.11.2025 17:56 Сурет: pixabay
Ресей Федерациясының ұшқыш-ғарышкері Федор Юрчихин Айда микро тіршіліктің болуын 100% жоққа шығаруға болмайтынын айтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

РИА Новости ғарышкер Федор Юрчихин Айда жүргізілген сынақ туралы айтқанын, оның нәтижесі микроорганизмдер барын көрсеткенін хабарлайды.

"Криптоөмір немесе криптозоология деген ұғым бар. Халықаралық ғарыш станциясында біз бірнеше эксперименттер жүргіздік. Біз станцияның сыртқы бетінен сынақтар алдық және оның нәтижелері мұнда микроорганизмдердің шағын колониялары бар екенін көрсетті. Яғни, елестетіп көріңіз: плюс-минус 150 градус, радиация, ауаның болмауы, соның өзінде тіршілік бар. Микроорганизмдердің терең жер астынан, мүлдем басқа жағдайда табылуы да өмірдің өте күрделі екенін көрсетеді". Федор Юрчихин

Федор Юрчихин "Биориск" деген тағы бір экспериментті еске түсірді, оның барысында ХҒС-тың сыртына африкалық масалардың личинкалары орналастырылды. Ғарышта өткізген айларға қарамастан, олар тіріліп кеткен. Оның айтуынша, мұның бәрі ғарыш беттінде, басқа ғарыштық денелерде микроөмірдің барын 100% жоққа шығаруға болмайтынын білдіреді.

Сонымен қатар, ғалымдар екі аптаның ішінде алғаш рет Күндегі белсенділіктің қайта басталғанын мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ғарышкер күміс түсті ерекше бұлттарды көрсетті
15:22, 26 қыркүйек 2023
Ғарышкер күміс түсті ерекше бұлттарды көрсетті
Алматыда әйгілі ғарышкер Талғат Мұсабаевпен қоштасу рәсімі өтіп жатыр
09:57, 06 тамыз 2025
Алматыда әйгілі ғарышкер Талғат Мұсабаевпен қоштасу рәсімі өтіп жатыр
Алматыда тоғыз су қоймасына суға түсуге болмайды
18:57, 13 мамыр 2025
Алматыда тоғыз су қоймасына суға түсуге болмайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: