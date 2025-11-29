#Халық заңгері
Ғылым және технология

Күн белсенділігі тағы артты - ғалымдар

Күн, магниттік дауыл, жарылыс, белсенділік, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.11.2025 15:52 Сурет: pixabay
Күндегі жарылыстар алғаш рет екі апта ішінде қайта жаңғырды, 2025 жылдың 29 қарашасына қараған түні аталған аспан денесінде М класындағы үш оқиға тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Күн астрономиясы зертханасы Астана бойынша сағат 03:00-де алдыңғы күні қайта басталған Күн белсенділігі M деңгейіне көтеріліп, 16 қарашадан бастап осы сыныптың бірден үш алауы бірден тіркелгенін хабарлады. 

"Ең күштісі M 5.9 ретінде жіктеліп, үш алаудың бірін құрады. Бұл қуаты X болып табылатын ең жоғары балл шегінің 59%-ын білдіреді, мұндай жарылыстардың өзі күтпеген жағдай емес; бұл жағдайда жұлдыздың осы деңгейге жетуі үшін 12 сағаттан астам уақыт қажет болғаны таң қалдырарлық", - дейді ғалымдар.

Зерттеушілердің пікірінше, бұл атқылаулар үш апта бұрын болған жағдаймен салыстырғанда аса белсенді болып саналмайды. Ол кездегі Күнде пайда болған белсенділіктер жылдың ең үлкен алаулары мен магниттік дауылдарын тудырды.  

Айта кетсек, 2025 жылы 13 қарашада Жер бетінде ең қуатты магниттік дауыл жүріп жатқаны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
