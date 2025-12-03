#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Оқиғалар

Көкшетауда ұрылар пәтер иелері ұйықтап жатқанда үйді тонап кеткен

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 13:05 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 30 қарашаға қараған түні Көкшетауда ұрлық жасалды, бейтаныс адамдар құлыпталмаған пәтерге кіріп, ішінде 900 мың теңгеден астам ақша болған сөмкені алып кеткен. Полиция күдіктілерді қолға түсірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Petropavlovsk.news мәліметінше, Ақмола облысының криминалдық полиция қызметкерлері Көкшетау тұрғынының пәтеріне жасалған ұрлыққа қатысы бар деп күдікке ілінген екі петропавлдықты ұстаған.


"Оқиға 30 қарашаға қараған түні болды. Қалалық полиция басқармасына шағымданған тұрғын бейтаныс адамдардың оның пәтеріне кіріп, ішінде қомақты қаржы – 900 мың теңгеден астам ақша болған сөмкені ұрлап кеткенін хабарлаған. Алдын ала мәлімет бойынша, қаскөйлер көпқабатты үйлердің подъездеріне кіріп, ашық тұрған пәтерлерді іздеген", – деп хабарлады Ақмола облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Осылайша, қылмыскерлердің жолы болып, пәтер иесінің есігі жабылмай қалған, ал өздері сол кезде ұйықтап жатқан. Тергеу нұсқасы бойынша, ұрылар ішке үнсіз кіріп, көзге бірінші түскен бағалы зат – әйелдер сөмкесін алып, қашып кеткен. Осы сәтте оянып кеткен пәтер иесі ұрыларды өзі қумақ болған, бірақ ұстай алмаған. Содан кейін бірден полицияға жүгінген.

Құқық қорғау органдарының ақпаратынша, ұсталған екі күдікті Көкшетауға қылмыс жасау мақсатында арнайы келген. Қазір полиция олардың өңірде болған осыған ұқсас басқа да оқиғаларға қатысы бар-жоғын тексеріп жатыр.

Бұған дейін Алматыда алаяқтықтың 30 дерегіне қатысы бар күдікті ұсталды

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Көкшетаулық үш зейнеткердің 6 миллион теңгесін курьерлер алып кеткен
14:12, 26 қазан 2024
Көкшетаулық үш зейнеткердің 6 миллион теңгесін курьерлер алып кеткен
Көкшетауда мас жүргізуші полициядан қашып келе жатып қоршауға соғылды
12:19, 19 қазан 2025
Көкшетауда мас жүргізуші полициядан қашып келе жатып қоршауға соғылды
Жарым түнде болған жер сілкінісінен үрейленген өзбекстандықтар далаға түнеп шықты
09:53, 03 қараша 2025
Жарым түнде болған жер сілкінісінен үрейленген өзбекстандықтар далаға түнеп шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: