Көкшетауда ұрылар пәтер иелері ұйықтап жатқанда үйді тонап кеткен
Petropavlovsk.news мәліметінше, Ақмола облысының криминалдық полиция қызметкерлері Көкшетау тұрғынының пәтеріне жасалған ұрлыққа қатысы бар деп күдікке ілінген екі петропавлдықты ұстаған.
"Оқиға 30 қарашаға қараған түні болды. Қалалық полиция басқармасына шағымданған тұрғын бейтаныс адамдардың оның пәтеріне кіріп, ішінде қомақты қаржы – 900 мың теңгеден астам ақша болған сөмкені ұрлап кеткенін хабарлаған. Алдын ала мәлімет бойынша, қаскөйлер көпқабатты үйлердің подъездеріне кіріп, ашық тұрған пәтерлерді іздеген", – деп хабарлады Ақмола облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Осылайша, қылмыскерлердің жолы болып, пәтер иесінің есігі жабылмай қалған, ал өздері сол кезде ұйықтап жатқан. Тергеу нұсқасы бойынша, ұрылар ішке үнсіз кіріп, көзге бірінші түскен бағалы зат – әйелдер сөмкесін алып, қашып кеткен. Осы сәтте оянып кеткен пәтер иесі ұрыларды өзі қумақ болған, бірақ ұстай алмаған. Содан кейін бірден полицияға жүгінген.
Құқық қорғау органдарының ақпаратынша, ұсталған екі күдікті Көкшетауға қылмыс жасау мақсатында арнайы келген. Қазір полиция олардың өңірде болған осыған ұқсас басқа да оқиғаларға қатысы бар-жоғын тексеріп жатыр.
