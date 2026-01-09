#Халық заңгері
Қоғам

Қарағандыда қоғамдық көлікте ұрлық жасаған күдікті ұсталды

Қарағандыда қоғамдық көлікте ұрлық жасаған күдікті ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 18:40 Сурет: polisia.kz
Қарағандыда полиция қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында қоғамдық көлікте ұрлық жасаған күдіктіні қолға түсірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаланың Жаңа Майқұдық полиция бөліміне 41 жастағы жергілікті тұрғын шағымданды. Оның айтуынша, ол ұрлықтың құрбаны болған.

Полицейлер жедел әрекет етіп, күдіктіні қысқа мерзім ішінде анықтады. Ол 44 жастағы азамат болып шықты. Жеке тінту барысында одан ұрланған әмиян ішіндегі заттарымен бірге табылып, айғақ зат ретінде тәркіленді.

Аталған дерек бойынша бөтеннің мүлкін ұрлау фактісімен қылмыстық іс қозғалды.

Қазіргі уақытта тәртіп сақшылары ұсталған адамның қала мен облыс аумағында жасалған өзге де осыған ұқсас қылмыстарға қатысы бар-жоғын тексеріп жатыр.

Айдос Қали
09:55, 10 маусым 2025
Астанада жолаушының мүлкін қолды қылған такси жүргізушісі ұсталды
16:45, 12 желтоқсан 2025
Астанада жолаушының мүлкін қолды қылған такси жүргізушісі ұсталды
Қарағандыда қалта ұрысы ұсталды
13:58, 30 қыркүйек 2025
Қарағандыда қалта ұрысы ұсталды
Соңғы
Танымал
