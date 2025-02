АҚШ-тағы химиялық зауытта жарылыс болды

Your Erie дерегінше, LORD-тың Сагертаундағы кәсіпорны мамандандырылған химиялық заттар, акрил, уретан және эпоксидті желімдер, терморегуляция материалдары, қозғалысты басқару құрылғылары және сенсорлық технологиялар бойынша ең ірі кәсіпорын болып табылады. Нысан учаскелерінің бірінде болған жарылыс ауқымды өртке және бірнеше округтерде жедел әрекет етуге әкелді.

🚨 #BREAKING : Massive explosion and fire at LORD Corporation facility in Saegertown, PA. Shelter-in-place order issued due to potential toxic materials. Multiple firefighters reportedly injured. Cause under investigation. Residents urged to avoid area. 📍 #Saegertown #Pennsylvania … pic.twitter.com/zkjw0d0BUn

Сагертаунның төрт өрт сөндірушісі және LORD зауытының жеті қызметкері жеңіл жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Оқиға орнындағы командалар әлі де қандай химиялық заттардың бар екенін және олардың қанша уақыт бойы жалынның арасында болғанын зерттеуде. Дегенмен олардың тілсіз жаумен де, химиялық төгінділермен де күресетіні анық.

🚨Crews are responding to a fire and explosion at Lord Corporation's industrial plant in Saegertown, Northern Pennsylvania



Residents are being asked to shelter in place, avoid outdoor areas and keep windows closed until further notice pic.twitter.com/66UGr49dYK