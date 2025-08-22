Қаржылық мониторинг агенттігі тағы бір алаяқтық схеманың пайда болғанын ескертті
2025 жылы 22 тамызда Қаржылық мониторинг агенттігі "компанияны ақшаға тіркеу" туралы қарапайым ұсыныстың соңында қылмыстық схемалар мен жауапкершілік тұруы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құзырлы ведомство атап өткендей, қылмыстық топтар заңсыз жолмен алынған табысты жылыстату үшін жиі заңды тұлғаларды пайдаланады.
Ол үшін олар:
- жалған адамдарды тартады (көбінесе жұмыссыздар, зейнеткерлер, студенттер, ауылдық жерлердің тұрғындары);
- құрылтайшы компаниялардың, соның ішінде оффшорларда тіркелген шетелдік құрылтайшылардың күрделі тізбегін пайдаланады;
- құрылтайшыларды жиі ауыстырады.
"Соңғы кездері азаматтарға ақшалай сыйақы үшін өз атына заңды тұлғаны тіркеуді, оның құрылтайшысы және жетекшісі болуды ұсынатын жағдайлар жиілеп кетті. Бір қарағанда мұндай ұсыныстар зиянсыз болып көрінуі мүмкін, бірақ іс жүзінде олар заңсыз схемаларға байланысты. Кейіннен бұл заңды тұлғалар ақша қаражаттарын қолма-қол ақшаға айналдыру, салық төлеуден жалтару, жалған қызметті жасыру мақсатында пайдаланылады. Егер сіз осындай тіркеумен келіссеңіз, жалған адам боласыз - қылмыстық мақсаттарда қолданылатын компанияның ресми құрылтайшысы боласыз", деп ескертеді ҚМА.
Тіпті, жеке өзіңіз ешқандай операция жасамағанның өзінде, сіз қылмыстық қудалау орбитасына түсесіз.
Есіңізде болсын:
- Сіз өзіңізге тіркелген компанияның қызметі үшін жауаптылықта боласыз;
- Сіздің жеке мәліметтеріңіз басқа заңсыз сызбаларда қайта қолданылуы мүмкін;
- сыйақы соттылық, айыппұлдар және бас бостандығын шектеу түріндегі салдарға тұрарлық емес.
"Еркіндігіңіз бен беделіңізді жоғалтпау үшін тәуекелге бармаңыз. Егер заңды тұлғаны ақшаға тіркеу ұсынылса - бас тартыңыз және қажет болса, уәкілетті органдарға хабарласыңыз. Қылмыстық схемаларға қатысушы болмауға және барынша сақ болуға шақырамыз", деп нақтылайды құзырлы агенттік.
Айта кетсек, 2025 жылы 20 тамызда Ұлттық Банк ел азаматтарына жүгініп, маңызды мәліметпен бөліскен болатын.
