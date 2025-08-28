#Қазақстан
Қаржы

Қазақстанда несиелерді мерзімінен бұрын өтеу қағидалары 31 тамыздан бастап күшіне енеді

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 16:43 Фото: pexels
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қарыз алушыларға кредиттерді мерзімінен бұрын өтеу тәртібі туралы еске салды, сондай-ақ 2025 жылғы 31 тамыздан бастап күшіне енетін осы саладағы заңнамалық өзгерістер туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандар мерзімінен бұрын өтеу қарыз алушыға пайыздар бойынша артық төлемді қысқартуға және борыштық міндеттемелерді орындауды жеделдетуге мүмкіндік беретіндігін атап өтті.

Ол толық – барлық берешекті өтеумен немесе ішінара – белгіленген кестеден тыс соманы енгізумен болуы мүмкін. Кредитті ішінара мерзімінен бұрын өтеу кезінде ай сайынғы төлем мөлшерін сақтай отырып, кредит мерзімін қысқартуға немесе қарыз мерзімін сақтай отырып, ай сайынғы төлем сомасын азайтуға болады.

Сондай-ақ, қаржы ұйымдары заңнама шеңберінде мерзімінен бұрын өтеу тәртібін айқындауға құқылы:

  • Қаржы ұйымдары заңнама шеңберінде мерзімінен бұрын өтеу тәртібін айқындауға құқылы.
"Қарыз алушыларға қайта есептеудің таңдалған әдісін банк пен алдын ала келісу, сондай-ақ қаражатты есептен шығару тәртібін, сақтандыру сыйлықақыларын қайтару және ипотека бойынша ауыртпалықты алу ерекшеліктерін нақтылау ұсынылады",- делінген ақпаратта.

Өзгерістер күшіне енгенге дейін банктер мерзімінен бұрын өтегені үшін: алғашқы алты ай ішінде – бір жылға дейінгі мерзімге қарыздар бойынша және бірінші жыл ішінде – бір жылдан астам мерзімге қарыздар бойынша айыппұл санкцияларын қолдануға құқылы.

Бұл ретте, қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғауды күшейту мақсатында 2025 жылғы 31 тамыздан бастап мерзімінен бұрын өтеу үшін айыппұл санкциялары тек заңды тұлғаларға ғана қолданылатын норма күшіне енеді.

"Жеке тұлғалар кредиттерді кез келген уақытта айыпақы төлемей мерзімінен бұрын өтей алады. Бұл норма барлық шарттарға, оның ішінде бұрын жасалған шарттарға қолданылады. Алайда, өзгерістер күшіне енгенге дейін төленген айыппұлдар мен айыпақы қайта есептелуге немесе қайтарылуға жатпайды".ҚР ҚНРДА баспасөз қызметі

Қорытындылай келе, мерзімінен бұрын төлемдер борыш жүктемесін азайтуға, кредиттік тарихты жақсартуға және қарыз алушылардың қаржылық орнықтылығын нығайтуға ықпал ететіндігі атап өтілді.

"Мерзімінен бұрын өтеу туралы шешім қабылдағанға дейін қаржылық резервтің болуын және бос қаражатты пайдаланудың ықтимал баламаларын бағалау ұсынылады",- деп мәлімдеді ведомство.

Бұған дейін Қазақстанда валюта транзитінен кім пайда көріп отырғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
