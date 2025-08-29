Тимур Сүлейменов Ұлттық қордың шығындары туралы қауесеттерге жауап берді
Фото: Zakon.kz
Қазақстан Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов 2025 жылғы 29 тамызда өткен брифингте Ұлттық қорды басқару нәтижесінде Ұлттық банк 7 айда 4,6 миллиард доллар пайда тапқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Аналитиктердің мәліметі бойынша, 2025 жылдың қаңтар-шілде айлары аралығында Ұлттық қордың инвестициялық табысы теріс болып, 584,5 миллиард теңгені құрады. Журналистер бұл жағдай 2026 жылы балаларға арналған "Ұлттық қор – балаларға" бағдарламасы бойынша төлемдер мүлдем болмайды дегенді білдіре ме деген сұрақ қойды.
"Мұндай ақпаратты қандай аналитиктер таратып жатқанын білмеймін, бірақ олармен бетпе-бет кездесіп, ақпаратқа қандай жауапкершілік алатынын сұрағым келеді, әсіресе "Ұлттық қор – балаларға" бағдарламасы аясында таралып жатқан мәліметтер жөнінде. Жоқ, 7 айдың қорытындысы бойынша Ұлттық банк Ұлттық қорды басқару арқылы 4,6 миллиард доллар пайда тапты. Табыстылық доллармен 8%-ды құрады, яғни Ұлттық қордағы инвестициялық табыстарда ешқандай шығын жоқ. Керісінше, үшінші жыл қатарынан Ұлттық қорды басқарудан тұрақты инвестициялық табыс алынып отыр", – деп жауап берді Тимур Сүлейменов.
Оның айтуынша, бұл қордың активтерін ұлғайтуға көмектеседі. Егер аталмыш мәселе бойынша ресми түсіндірме қажет болса, ол қуана-қуана дайын екенін айтты.
Бұл ретте, ол Ұлттық қордан 2026 жылы балаларға қанша ақша бағытталатыны туралы сұраққа нақты жауап бермеді.
"Бұл сома қазір белгілі емес, себебі біз қанша бала туылатынын, қанша бала 18 жасқа толатынын және тағы басқа жағдайларды білмейміз. Ең соңында, біз жылды Ұлттық қор бойынша қаржылық есепті жауып болған соң ғана нақты сома анықталады. Әдеттегідей, 31 қаңтарға дейін біз барлық ХҚКО-лардан, барлық өңірлерден мәлімет жинап, қанша бала туғанын, қанша бала шетелге кеткенін, азаматтығын ауыстырғанын және басқа да жағдайларды есептейміз. Осыдан кейін біз расталған аудиторлық есепке сүйене отырып, бөлуді жүзеге асырамыз. Сондықтан бұл сұраққа нақты жауапты біз қаңтар айында береміз", – деді Ұлттық банк төрағасы.
