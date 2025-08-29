#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда тұтынушылық несиелер беру шарттары қатаңдауы мүмкін

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 16:05 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 29 тамызда өткен брифингте Қазақстан Ұлттық Банкінің (ҚҰБ) төрағасы Тимур Сүлейменов халықты несиелеу ережелерін қайта қарау жоспары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Тимур Сүлейменовтің айтуынша, алдағы уақытта Ұлттық Банк ақша нарығындағы операциялар бойынша қосымша практикалық шараларды қабылдайды. Оның сөзінше, бұл шаралар ақша-кредит саясатының сигналдарын тиімді жеткізуге бағытталады.

"Тек саясатты белгілеумен шектелмей, оны іске асыру құралдарының да барынша тиімді болуы қажет. Осыған байланысты біз бірқатар нақты техникалық қадамдарды қолға аламыз... Жеке тұлғалардың несиелері бойынша контрциклдік капитал буферін енгізу туралы шешім қабылданды. Сонымен қатар, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен (ҚНРДА) бірлесіп, борыштық жүктеме коэффициенті мен қарыздың табысқа қатынасы сияқты қосымша құралдарды жетілдіру жұмыстары жүргізілуде", – деді ол.

Ұлттық банк төрағасының айтуынша, Агенттік тарапынан несие алушыларды, әсіресе төлем мерзімі өтіп кеткен қарыздары бар азаматтарды мұқият бағалауға бағытталған қосымша шаралар енгізу жоспарланып отыр.

"Осының барлығы тұтынушылық несиелеу сегментіндегі қызып кетуді төмендетуге мүмкіндік береді." Тимур Сүлейменов

2025 жылдың 31 тамызынан бастап Қазақстанда несиені мерзімінен бұрын өтеу ережелері өзгертіледі.

Бұл шара қарыз алушыға пайыздық мөлшерлеме бойынша артық төлемді азайтуға және қарыздық міндеттемелерін жылдамырақ өтеуге мүмкіндік береді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
