Базалық мөлшерлеме көтерілуі мүмкін – ҚҰБ төрағасы

Қазақстан Ұлттық Банкінің (ҚҰБ) төрағасы Тимур Сүлейменов 2025 жылғы 29 тамызда өткен брифингте базалық мөлшерлемені қайта қарау мүмкіндігі туралы айтты. Қазіргі уақытта ол жылдық 16,5% деңгейінде сақталып отыр, +/- 1 пайыздық пункттік дәлізбен, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Ұлттық банк басшысы экономикада инфляциялық қысымның әлі де сақталып отырғанын және инфляцияға қарсы күрестің жалғасып жатқанын атап өтті.
"Ақша-кредит саясаты бойынша алдағы шешім нақты инфляцияның болжамды траекторияға сәйкестігіне байланысты болады, бірақ тәуекелдер теңгеріміндегі өзгерістер ескеріледі. Егер алдағы айларда инфляция қарқынының елеулі баяулауы болмаса, комитет инфляцияны 5% нысаналы деңгейге қайтару үшін қалыптасып жатқан ақша-кредит жағдайларын қатаңдатуға ниетті. Осылайша, алдағы отырыстарда базалық мөлшерлемені көтеру мүмкіндігі жоққа шығарылмайды", – деді Тимур Сүлейменов.
Оның айтуынша, осы жылға арналған инфляция болжамы нақтыланған.
2025 жылы инфляция 11–12,5% дәлізінде күтіледі. Ал келесі жылдарға арналған болжамдар өзгеріссіз қалды.
"2026 жылы баға өсімі 9,5–11,5% деңгейінде болады, ал 2027 жылы инфляция 5,5–7,5% дейін төмендейді", – деп атап өтті Ұлттық банк басшысы.
2025 жылғы 29 тамызда Қазақстан Ұлттық Банкі базалық мөлшерлеме бойынша шешім қабылдады:
Монетарлық реттеуші базалық мөлшерлемені жылдық 16,5% деңгейінде, +/- 1 пайыздық дәлізбен сақтау туралы мәлімдеді.
