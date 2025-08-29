#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+32°
$
537.76
627.62
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+32°
$
537.76
627.62
6.7
Қаржы

Базалық мөлшерлеме көтерілуі мүмкін – ҚҰБ төрағасы

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 15:21 Фото: pexels
Қазақстан Ұлттық Банкінің (ҚҰБ) төрағасы Тимур Сүлейменов 2025 жылғы 29 тамызда өткен брифингте базалық мөлшерлемені қайта қарау мүмкіндігі туралы айтты. Қазіргі уақытта ол жылдық 16,5% деңгейінде сақталып отыр, +/- 1 пайыздық пункттік дәлізбен, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ұлттық банк басшысы экономикада инфляциялық қысымның әлі де сақталып отырғанын және инфляцияға қарсы күрестің жалғасып жатқанын атап өтті.

"Ақша-кредит саясаты бойынша алдағы шешім нақты инфляцияның болжамды траекторияға сәйкестігіне байланысты болады, бірақ тәуекелдер теңгеріміндегі өзгерістер ескеріледі. Егер алдағы айларда инфляция қарқынының елеулі баяулауы болмаса, комитет инфляцияны 5% нысаналы деңгейге қайтару үшін қалыптасып жатқан ақша-кредит жағдайларын қатаңдатуға ниетті. Осылайша, алдағы отырыстарда базалық мөлшерлемені көтеру мүмкіндігі жоққа шығарылмайды", – деді Тимур Сүлейменов.

Оның айтуынша, осы жылға арналған инфляция болжамы нақтыланған.

2025 жылы инфляция 11–12,5% дәлізінде күтіледі. Ал келесі жылдарға арналған болжамдар өзгеріссіз қалды.

"2026 жылы баға өсімі 9,5–11,5% деңгейінде болады, ал 2027 жылы инфляция 5,5–7,5% дейін төмендейді", – деп атап өтті Ұлттық банк басшысы.

2025 жылғы 29 тамызда Қазақстан Ұлттық Банкі базалық мөлшерлеме бойынша шешім қабылдады:

Монетарлық реттеуші базалық мөлшерлемені жылдық 16,5% деңгейінде, +/- 1 пайыздық дәлізбен сақтау туралы мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Базалық мөлшерлеме өзгеріссіз қалды – Ұлттық Банктің шешімі
Қаржы
12:25, Бүгін
Базалық мөлшерлеме өзгеріссіз қалды – Ұлттық Банктің шешімі
2025 жылғы 29 тамыздағы Астана мен Алматы қалаларындағы валюта бағамдары
Қаржы
12:08, Бүгін
2025 жылғы 29 тамыздағы Астана мен Алматы қалаларындағы валюта бағамдары
Қазақстанда несиелерді мерзімінен бұрын өтеу қағидалары 31 тамыздан бастап күшіне енеді
Қаржы
16:43, 28 тамыз 2025
Қазақстанда несиелерді мерзімінен бұрын өтеу қағидалары 31 тамыздан бастап күшіне енеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: