Теңге бағамы, Ұлттық қордан 420 млн доллар сату: Ұлттық Банк валюта нарығы бойынша мәлімдеме жасады
Таратылған ақпаратқа сүйенсек, тамыз айының қорытындысы бойынша теңге бағамы 1 АҚШ доллары үшін 538,60 теңгеге дейін 0,4%-ке нығайды.
Қазақстан қор биржасындағы сауда-саттықтың орташа айлық көлемі бір айда 260 млн АҚШ долларынан 217 млн АҚШ долларына дейін төмендеді. Жалпы сауда-саттық көлемі 4,6 млрд АҚШ долларын құрады.
Тамызда Ұлттық қордан 420 млн АҚШ долларына валюта сатылды. Бұл республикалық бюджетке трансферттер бөлуді, сондай-ақ "Талдықорған-Үшарал" магистральдық газ құбырын салу жөніндегі инфрақұрылымдық жобаны қаржыландыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
Ұлттық қордың сату үлесі жалпы сауда көлемінің 9%-ын немесе күніне шамамен 20 миллион АҚШ долларын құрады.
Үкіметтің республикалық бюджетке трансферттер бөлуге арналған алдын ала болжамды өтінімдері бойынша қыркүйекте Ұлттық Банктің Ұлттық қордан 400 млн АҚШ долларынан 500 млн АҚШ долларына дейін валюта сататыны күтіледі.
"Айналау" операциясы аясында тамызда 290 млрд теңге алынды.
Қыркүйек айында осы мақсатта шамамен 290 млрд теңге баламасында валюта сату жоспарланып отыр.
Ұлттық қордың қаражатымен операциялар жүргізу, сондай-ақ "айналау" тетігін іске асыру кезінде Ұлттық Банк нарықтық бейтарап қағидатын сақтайды, ол шетел валютасын тұрақты және біркелкі сатуды білдіреді.
Ұлттық Банк тамыз айында валюталық интервенция жүргізген жоқ.
Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің валюталық түсімнің бір бөлігін міндетті сату нормасы аясында өткен айдың қорытындысы бойынша валюталық түсімді сату көлемі шамамен 366 млн АҚШ долларын құрады.
БЖЗҚ валюталық активтерінің үлесі осыған дейінгі жоспарға сәйкес шамамен 40% екенін ескере отырып, Ұлттық Банк тамызда зейнетақы активтерінің инвестициялық портфеліне АҚШ долларын сатып алған жоқ. Қыркүйекте де валюта сатып алу жоспарланбайды.
Ұлттық Банк қысқамерзімді перспективада теңге бағамының динамикасы нарыққа қатысушылардың күтуіне, тоқсан сайынғы салық төлемдеріне, әлемдік нарықтардағы ахуалға және геосаяси өзгерістерге байланысты екенін айтты.
"Ұлттық Банк теңгерімсіздіктің жинақталуына жол бермейтін және алтын-валюта резервтерінің сақталуын қамтамасыз ететін икемді бағам белгілеу режимін ұстанады",- деп қорытындылады ведомство.
