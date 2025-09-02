#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Қаржы

Теңге бағамы, Ұлттық қордан 420 млн доллар сату: Ұлттық Банк валюта нарығы бойынша мәлімдеме жасады

Нацфонд - детям, нацфонд детям, национальный фонд - детям, национальный фонд детям, выплаты детям, выплаты детям из национального фонда, выплаты детям из нацфонда, финансовая помощь детям, детские накопления, детские выплаты , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2025 14:23 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Ұлттық Банкінің (ҰБК) баспасөз қызметі бүгін, 2025 жылғы 2 қыркүйекте елдің валюта нарығы бойынша ақпараттық хабарлама таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, тамыз айының қорытындысы бойынша теңге бағамы 1 АҚШ доллары үшін 538,60 теңгеге дейін 0,4%-ке нығайды.

Қазақстан қор биржасындағы сауда-саттықтың орташа айлық көлемі бір айда 260 млн АҚШ долларынан 217 млн АҚШ долларына дейін төмендеді. Жалпы сауда-саттық көлемі 4,6 млрд АҚШ долларын құрады.

Тамызда Ұлттық қордан 420 млн АҚШ долларына валюта сатылды. Бұл республикалық бюджетке трансферттер бөлуді, сондай-ақ "Талдықорған-Үшарал" магистральдық газ құбырын салу жөніндегі инфрақұрылымдық жобаны қаржыландыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.

Ұлттық қордың сату үлесі жалпы сауда көлемінің 9%-ын немесе күніне шамамен 20 миллион АҚШ долларын құрады.

Үкіметтің республикалық бюджетке трансферттер бөлуге арналған алдын ала болжамды өтінімдері бойынша қыркүйекте Ұлттық Банктің Ұлттық қордан 400 млн АҚШ долларынан 500 млн АҚШ долларына дейін валюта сататыны күтіледі.

"Айналау" операциясы аясында тамызда 290 млрд теңге алынды.

Қыркүйек айында осы мақсатта шамамен 290 млрд теңге баламасында валюта сату жоспарланып отыр.

Ұлттық қордың қаражатымен операциялар жүргізу, сондай-ақ "айналау" тетігін іске асыру кезінде Ұлттық Банк нарықтық бейтарап қағидатын сақтайды, ол шетел валютасын тұрақты және біркелкі сатуды білдіреді.

Ұлттық Банк тамыз айында валюталық интервенция жүргізген жоқ.

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің валюталық түсімнің бір бөлігін міндетті сату нормасы аясында өткен айдың қорытындысы бойынша валюталық түсімді сату көлемі шамамен 366 млн АҚШ долларын құрады.

БЖЗҚ валюталық активтерінің үлесі осыған дейінгі жоспарға сәйкес шамамен 40% екенін ескере отырып, Ұлттық Банк тамызда зейнетақы активтерінің инвестициялық портфеліне АҚШ долларын сатып алған жоқ. Қыркүйекте де валюта сатып алу жоспарланбайды.

Ұлттық Банк қысқамерзімді перспективада теңге бағамының динамикасы нарыққа қатысушылардың күтуіне, тоқсан сайынғы салық төлемдеріне, әлемдік нарықтардағы ахуалға және геосаяси өзгерістерге байланысты екенін айтты.

"Ұлттық Банк теңгерімсіздіктің жинақталуына жол бермейтін және алтын-валюта резервтерінің сақталуын қамтамасыз ететін икемді бағам белгілеу режимін ұстанады",- деп қорытындылады ведомство.

Бұған дейін Қазақстанда жарты миллион адам банктерге проблемалық несие бойынша қарыз екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жыл соңына дейінгі баға өсімі қандай болады – инфляция бойынша болжамдар
Қаржы
15:18, Бүгін
Жыл соңына дейінгі баға өсімі қандай болады – инфляция бойынша болжамдар
Тимур Сүлейменов Ұлттық қордың шығындары туралы қауесеттерге жауап берді
Қаржы
16:33, 29 тамыз 2025
Тимур Сүлейменов Ұлттық қордың шығындары туралы қауесеттерге жауап берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: