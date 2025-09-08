#Қазақстан
Қаржы

Жалған ардагерлер құжаттарды қолдан жасап, Қазақстанда жеңілдіктер алып жүр

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 16:02 Фото: pixabay
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова 2025 жылғы 8 қыркүйекте жалған ардагерлердің жеңілдіктер алып жүргені туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Мемлекет басшысы өз Жолдауында мемлекет әлі күнге дейін бұрынғы КСРО аумағындағы және оның шегінен тыс қақтығыстарға қатысқан адамдарға төлем жасап, медициналық қызмет көрсетіп келе жатқанын мәлімдеген болатын. Жақупова Қасым-Жомарт Тоқаевтың осы сөзін түсіндірді.

"Жалған құжаттармен өзін ардагер етіп көрсетіп, жеңілдіктер алған жағдайлар бар. Бұл туралы нағыз ардагерлер өздері де дабыл қаққан, яғни жалған ардагерлер анықтама қағаздарын қолдан жасап, жеңілдіктерге қол жеткізген", – деді министр үкімет кулуарында.

Бұған дейін Тоқаев мемлекет жүргізген "алысты болжай алмаған, ымырашыл әлеуметтік саясаттың" салдарынан жүзден астам түрлі жеңілдіктер пайда болғанын, оларды "помогайки" деп аталатын азаматтардың арнайы санаты иеленіп жүргенін айтқан еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандағы зейнетақының орташа мөлшері аталды
10:24, 22 тамыз 2025
Қазақстандағы зейнетақының орташа мөлшері аталды
Жалған зейнетақы аударымдары арқылы несие рәсімдеген: 399 млн теңге сомасына 140 несие
14:06, 19 тамыз 2025
Жалған зейнетақы аударымдары арқылы несие рәсімдеген: 399 млн теңге сомасына 140 несие
Қазақстанда 53 жаста зейнеткерлікке шығудың шарты белгілі болды
13:00, 21 шілде 2025
Қазақстанда 53 жаста зейнеткерлікке шығудың шарты белгілі болды
