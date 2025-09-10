Қазақстанда алтын бағасы әлемдік нарыққа қарағанда қарқынды өсуде
Қазақстан мен әлемдік нарықтың салыстырмасы
2025 жылдың 10 қыркүйегіндегі Ұлттық банктің бағамы бойынша Қазақстанда алтынның бір граммы 63 059,66 теңгеге жетті. Бір күн ішінде баға 1,52%-ға өсіп, 62 118,04 теңгеден көтерілді. Бір аптада, 2-10 қыркүйек аралығында, баға 60 060,41 теңгеден өсіп, 4,99%-дық өсімді көрсетті. Бір айда, 11 тамыздан бері, баға 58 922,72 теңгеден көтеріліп, 7,02%-ға артты. Ал бір жылда, 2024 жылдың 10 қыркүйегінен бастап, алтын бағасы 38 440,10 теңгеден көтеріліп, 64,04%-ға өсті.
Әлемдік нарықта да алтын бағасы тұрақты өсуде, бірақ өсу қарқыны Қазақстанмен салыстырғанда төмен. Апталық өсім 1,22%, айлық өсім — 5,4%, ал жылдық өсім — 46,09% болды.
Өсу себептері
Бүгін таңертең алтынның спот-нарықтағы бағасы унциясына 3680 АҚШ долларынан асып, жаңа тарихи рекорд орнатты. Бұл — ай басынан бергі бесінші рекорд. Мұндай күрт өсуге бірнеше маңызды факторлар әсер етті. Ең басты себеп — АҚШ-тағы еңбек нарығы бойынша баяулау мен жұмыссыздықтың 2021 жылдан бергі ең жоғары деңгейге жетуі.
Bloomberg агенттігі атап өткендей, өсімге АҚШ президенті Дональд Трамптың Федералды резервтік жүйеге қысымы, реттеушіге деген сенімнің төмендеуі, геосаяси тұрақсыздық пен орталық банктердің белсенді сатып алулары да себеп болуда. Сондай-ақ, алтынға деген қызығушылық жаһандық инвесторлар тарапынан да артып отыр. Bloomberg мәліметіне сәйкес, қыркүйек айының басынан бастап алтынға инвестиция салатын биржалық қорлардағы (ETF) активтер 34 тоннаға артқан. Бұл — 2022 жылдың қарашасынан бергі ең жоғары көрсеткіш.
Болжамдар мен қауіптер
Қазіргі жағдайда алтын бағасы жақын арада 4000 доллардан асып, тіпті 5000 долларға дейін жетуі мүмкін. Financial Times хабарлауынша, бұл Федералды резервтік жүйенің тәуелсіздігіне нұқсан келетін болса, шындыққа айналуы ықтимал. Банк сарапшыларының айтуынша, егер инвесторлар активтерінің аз бөлігін ғана қазыналық облигациялардан алтынға ауыстырса, бағалы металдың құны күрт көтерілуі мүмкін.
Сарапшылар Федералды резервтік жүйе тәуелсіздігінің бұзылуы инфляцияның өсуіне, акциялар мен облигациялар бағасының төмендеуіне және АҚШ долларына деген сенімнің әлсіреуіне әкелуі мүмкін деп болжайды. Мұндай жағдайда алтын институционалдық сенімге тәуелсіз, сенімді сақтық актив ретінде танылып, тартымдылығы артады.
