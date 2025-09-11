Қазақстандықтар зейнетақы жинақтарының артығын стоматологияға пайдалана алмайды
Фото: pexels
2025 жылдың 15 қыркүйегінен бастап қазақстандықтар зейнетақы жинақтарының артығын тіс емдеу қызметтерін төлеуге пайдалану мүмкіндігінен айырылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 10 қыркүйек, сәрсенбі күні "Отбасы банкінің" баспасөз қызметі хабарлады.
"Құрметті клиенттер, 2025 жылдың 15 қыркүйегінен бастап enpf-otbasy.kz платформасында зейнетақы жинақтарының артығын тіс емдеуге пайдалану бойынша өтінімдер қабылданбайтынын хабарлаймыз", – делінген банктің хабарламасында.
Сонымен қатар, банк көрсетілген күнге дейін жолданған барлық өтінімдер қалыпты тәртіпте қаралатынын нақтылады.
Өтінімдерді қабылдауды қайта бастау мерзімі туралы қосымша хабарланатыны айтылды.
Айта кетейік, осы мәлімдемеден бір күн бұрын, 2025 жылдың 9 қыркүйегінде Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) төрағасы Жанат Элиманов Қасым-Жомарт Тоқаевқа зейнетақы жинақтарын заңсыз қолма-қол ақшаға айналдырудың резонанстық деректері туралы баяндады. Белгілі болғандай, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан (БЖЗҚ) тіс емдеу қызметтерін жалған көрсету арқылы 200 млрд теңгенің негізсіз алынғаны анықталған.
