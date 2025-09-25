#Қазақстан
Міндетті автосақтандыру: 2026 жылға жаңа көрсеткіштер бекітілді

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2025 12:33 Фото: freepik
15 қыркүйектегі Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қаулысымен 2026 жылға арналған көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақысын есептеу кезінде қолданылатын нысаналы залалдылық факторының мөлшері бекітілді.

2026 жылға:

  • көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақысын есептеу үшін қолданылатын нысаналы залалдылық – 65%,
  • сақтандыру сыйлықақысын есептеу үшін қолданылатын сенімділік факторы – 10% мөлшерінде белгіленді.

Қаулы 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Нысаналы залалдылық – міндетті автосақтандырудағы (ОГПО) залалдылық деңгейінің мақсатты көрсеткіші. Ол сақтандыру сыйлықақыларына аймақтық түзету коэффициенттерін есептеу үшін қолданылады. Бұл тарифтердің икемділігін арттырып, нақты өңірдегі залалдылыққа сәйкес болуына мүмкіндік береді.

2025 жылы Қазақстанда бұл көрсеткіш 65% деңгейінде белгіленген және ОГПО бойынша сақтандыру сыйлықақыларын айқындау үшін қолданылады.

