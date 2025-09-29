#Қазақстан
Қазақстандықтар депозиттегі долларларынан жаппай арыла алды ма - Ұлттық Банк жауабы

Доллар, депозит, Ұлттық Банк, 2024 жыл, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 20:40 Сурет: Zakon.kz
2024 жылы банк секторындағы долларсыздандыру процесі жалғасты, бірақ оның қарқыны баяулады. Бұл туралы ҚР Ұлттық Банктің Қаржылық тұрақтылық туралы есебінде айтылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Валюталық қарыздар мен валюталық депозиттердің деңгейлері төмендегенін көрсетті, жыл қорытындысы бойынша тиісінше 8,8%-ды және 22,5%-ды құрады. Корпоративті сектормен салыстырғанда негізінен бөлшек сауда секторы есебінен долларландырудың төмендеуіне қол жеткізілді. Мәселен, 2024 жылдың соңында жеке тұлғалардың валюталық салымдарының үлесі 22%-дан 20%-ға дейін төмендеді, ал заңды тұлғалар бойынша долларландыру деңгейінің 24%-дан 26%-ға дейін шамалы өсуі тіркелді. 

Ұлттық Банк есебінде бұл үрдіс сыртқы экономикалық қызметке бағытталған кәсіпорындар қызметінің ерекшеліктерімен байланысты болуы мүмкін екені айтылады.

2024 жыл бойы USD/KZT жұбы бойынша жеткізілмейтін валюталық форвард (NDF) пен теңгедегі депозиттер бойынша орташа алынған мөлшерлемелер арасындағы спрэд қыркүйек айына дейін біртіндеп төмендеп, 0,1%-ға жетті. Теңге әлсірегеннен кейін спрэд 2024 жылдың соңына қарай 4,5%-ды құрап, жыл басындағы мәндерге оралды. Бұл динамика айырбастау бағамының ауытқуы теңгелік депозиттердің тартымдылығына әсер ететінін көрсетеді, оны долларландыру тәуекелдерін бағалау кезінде ескеру қажет. Бұл ретте, депозиттерді долларландыру деңгейін айқындайтын іргелі факторлардың айтарлықтай құбылмалылық кезеңдерінің болмауы долларсыздандыру ұлттық валютаға деген сенімнің жалпы нығаюы аясында болғанын көрсетеді.

2024 жылы долларландыру деңгейі мен жеке тұлғалар депозиттерінің мөлшері арасында оң корреляция сақталды: 500 млн теңгеден астам шоттарда долларландыру деңгейі 57,8%-ға жетті, ал 1 млн теңгеге дейінгі шоттарда барлығы 6,1%-ды құрады. Ірі салымшылар қаражатын шетел валютасында сақтауға бейім келеді, бұл олардың тәуекелдерді әртараптандыруға деген ұмтылысына байланысты болуы мүмкін.

2024 жылы негізінен 10 млн теңгеден 50 млн теңгеге дейінгі сомаға теңгедегі депозиттер есебінен жекелеген депозиттерге қаражаттың нетто әкелінуі 18,3%-ға (637,9 млрд теңгеге) ұлғайды. Валюталық депозиттерге қаражаттың әкелінуі барлық депозиттік топтарда, негізінен сомасы 500 млн теңгеден (209,43 млрд теңге) асатын депозиттер есебінен байқалды.

Осылайша, долларсыздандырудың жалпы тенденциясына қарамастан, ірі салымшылар валюталық депозиттерді белсенді пайдалануды жалғастыруда, бұл тәуекелдерді бағалау кезінде ескерілуі керек.

Бұған дейін Ұлттық Банк 2024 жылы Қазақстанның жылжымайтын мүлік нарығында бағаның тұрақты өсімі болғанын, Астана мен Алматыда жасалған мәмілелердің рекордтық саны тіркелгенін хабарлаған.

