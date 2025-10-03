#Қазақстан
Еліміздің қай өңірінде инфляция ең жоғары

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 15:19 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2025 жылғы қыркүйекте Қазақстанда инфляция ең жоғары болған өңір – Қарағанды облысы. Алайда соңғы бір жылдағы баға өсімінің ең күрт үдеуі Алматы облысы мен Ұлытау облысында тіркелген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы қыркүйекте еліміздегі жылдық инфляция 12,9%-ға жетті. Бұл көрсеткіш тамыз айымен салыстырғанда (12,2%) едәуір жоғары. Сонымен қатар, бұл 2024 жылғы қыркүйекпен (8,3%) және 2023 жылмен (11,8%) салыстырғанда да айтарлықтай өсім бар екенін көрсетеді. Демек, экономикада баға қысымы күшейіп келе жатыр.

Баға өсімі бойынша көшбасшы өңірлер

2025 жылғы қыркүйек айында тұтынушылық бағалардың өсуі бойынша көш бастаған өңір – Қарағанды облысы (14,9%). Бұл өңір 2023 жылғы деңгеймен салыстырғанда (12,3%) инфляцияны ең көп арттырған.

Орташа республикалық деңгейден (12,9%) едәуір жоғары инфляция байқалған басқа өңірлер:

  • Ұлытау облысы – 14,4%;
  • Солтүстік Қазақстан облысы – 13,6%;
  • Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстары – 13,5%;
  • Атырау облысы және Астана қаласы – 13,4%.

Сонымен қатар, үш ірі мегаполисте де инфляция республикалық орташа көрсеткіштен жоғары:

  • Астана – 13,4%;
  • Шымкент – 13,3%;
  • Алматы – 13,2%.

Инфляция көшбасшысы жыл сайын өзгеріп тұрады

Жыл сайын инфляция деңгейі бойынша көшбасшы өңір өзгеріп келеді:

  • 2025 жылғы қыркүйекте – Қарағанды облысы (14,9%);
  • 2024 жылы – Астана қаласы (10,3%);
  • 2023 жылы – Ақмола облысы (13,2%).

Баға ең жылдам өскен өңірлер

2025 жылғы қыркүйек пен 2024 жылғы қыркүйек аралығын салыстырғанда, инфляция 7 пайыздық тармақтан астам өскен өңірлер:

Алматы облысы – инфляция 2024 жылы 5,5% болса, 2025 жылы 13,0%-ға жетті. Ұлытау облысында 6,3%-дан 14,4%-ға өсті.

Баға өсу құрылымы: қызметтер мен тауарлар

Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2025 жылғы қыркүйектегі инфляция барлық негізгі категориялар бойынша күшейіп отыр. Бұл – баға дағдарысы кең ауқымды екенін білдіреді:

  • Ақылы қызметтер – жылдық өсім 15,3% (инфляцияның негізгі драйвері);
  • Азық-түлік тауарлары – баға өсімі 11,7%-дан 12,7%-ға дейін жеделдеді;
  • Азық-түлік емес тауарлар – 9,7%-дан 10,8%-ға дейін өсті.

Төмен инфляция байқалған өңірлер

Кейбір өңірлерде инфляция салыстырмалы түрде тұрақты:

  • Қызылорда облысы – 10,9%;
  • Жамбыл облысы – 11,6%.

Бұл көрсеткіштер 2023 жылғы деңгейден төмен (сол жылы бұл өңірлерде инфляция 12,3% болған).

Бұған дейін экономистердің долларға қатысты жаңа болжамын жазғанбыз

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
