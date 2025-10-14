#Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Қаржы

Қазақстан Ұлттық банкі жаңа монеталарды айналымға шығарады

Коллекционные монеты Национального Банка РК, коллекционные монеты Нацбанка РК, коллекционная монета, нацвалюта РК, национальная валюта РК, инвестиционные монеты, инвестиционная монета, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 11:38 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі "Айрықша оқиғалар мен тұлғалар" сериясынан шыққан ÁLIYA MOLDAǴULOVA. 100 JYL атты коллекциялық монеталарды айналымға шығарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Монетарлық реттеушінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, коллекциялық монеталарды сату 2025 жылғы 15 қазаннан бастап Ұлттық банктің интернет-дүкені арқылы жүзеге асырылады.

ÁLIYA MOLDAǴULOVA. 100 JYL коллекциялық монетасы туралы

Монета Кеңес Одағының Батыры, Ұлы Отан соғысына қатысқан Әлия Нұрмұхамбетқызы Молдағұловаға арналған. Монетаның дизайнында батыр қыздың портреттік бейнесі бейнеленген.

Ұлттық банк мәліметінше, монеталар мельхиор (МН 25) қорытпасынан жасалған, салмағы 15 грамм, диаметрі 33 миллиметр, дайындау сапасы brilliant uncirculated, номиналы 200 теңге, таралымы 10 000 дана.

Сурет: ҚР Ұлттық банкі

"Барлық номиналдағы монеталар Қазақстан Республикасының аумағында өз атаулы құнымен төлемдердің барлық түрі бойынша, сондай-ақ банк шоттарына аудару, айырбастау және размен жасау үшін қабылдануға міндетті", – делінген Ұлттық банк хабарламасында.

Коллекциялық монеталар Қазақстан теңге сарайында дайындалған.

Айта кетейік, 2025 жылдың 14 тамызында Ұлттық банк "ҚАЗАҚСТАН КОНСТИТУЦИЯСЫНА 30 ЖЫЛ" атты коллекциялық монетаны да айналымға шығарған болатын.

