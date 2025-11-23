Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындары: 23 қарашаға арналған валюта бағамы
Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 23 қарашадағы жағдай бойынша, ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: АҚШ доллары – 518,93 теңге; евро – 598,38 теңге; Ресей рублі – 6,59 теңге; Қытай юаны – 72,89 теңге.
Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамадары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.
Астана
- АҚШ доллары: сатып алу - 519,99 теңге, сату - 523,33 теңге.
- Евро: сатып алу - 598,41 теңге, сату - 604,45 теңге.
- Рубль: сатып алу - 6,45 теңге, сату - 6,54 теңге.
Алматы
- АҚШ доллары: сатып алу - 520,43 теңге, сату - 522,56 теңге.
- Евро: сатып алу - 598,52 теңге, сату - 603,55 теңге.
- Рубль: сатып алу - 6,43 теңге, сату - 6,55 теңге.
Halyk Finance басқармасы төрағасының кеңесшісі Мұрат Темірханов көп жұрт әуес, маркетплейстер ұсынатын бөліп төлеу тетігінің қымбатшылыққа зор әсері барын айтқан болатын.
