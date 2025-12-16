#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
519.61
610.13
6.54
Қаржы

Ұлттық банк тағы бір жаңа монета түрін айналысқа шығармақ

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 13:24 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Қазақстан Ұлттық Банкі "Қазақстанның әдет-ғұрыптары, ұлттық ойындары" монеталар сериясынан QAZAQ KÚRESI коллекциялық монеталарын айналысқа шығарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство таратқан ақпарға сүйенсек, монеталар 2025 жылғы 17 желтоқсаннан бастап ҚҰБ https://kazcoins.nationalbank.kz интернет-дүкені арқылы сатылады.

Коллекциялық монеталар туралы

"Қазақ күресі" – қазақ халқының дәстүрлі ұлттық күресі. Қос қарсылас еп пен төзімділік танытып, өзара күш сынасады. Бұл жекпе-жектің сан ғасырлық тарихы бар. Ол қазақ мәдениетінің маңызды бөлігі әрі спорттық мұрасы саналады.

Монеталар:

- алтын жалатылған, күміс сынамасы – 925, массасы 24 грамм, диаметрі 37 мм, дайындау сапасы – рrооf, номиналы – 1 000 теңгелік, дайындау таралымы – 2 000 (екі мың) дана;

Күмістен дайындалған монетаның бейнесі

Сурет: ҚР Ұлттық банкі

- мельхиор (МН 25) қоспасынан дайындалған, массасы 15 грамм, диаметрі 33 мм, дайындау сапасы – brilliant uncirculated, номиналы – 200 теңгелік, таралымы – 5 000 (бес мың) дана;

Мельхиордан дайындалған монетаның бейнесі

Ұлттық банк тағы бір жаңа монета түрін айналысқа шығармақ , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 13:24

Сурет: ҚР Ұлттық банкі

- нейзильбер (МНЦ 15-20) қоспасынан дайындалған, массасы 11,17 грамм, диаметрі 31 мм, дайындау сапасы – uncirculated, номиналы 200 – теңгелік, таралымы – 50 000 (елу мың) дана.

Нейзильберден дайындалған монетаның бейнесі

Ұлттық банк тағы бір жаңа монета түрін айналысқа шығармақ , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 13:24

Сурет: ҚР Ұлттық банкі

Коллекциялық монеталар Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында өзінің белгіленген құнына сай төлемнің барлық түрі бойынша қабылдануға, сондай-ақ елдің барлық банкінде банк шоттарына есепке алынуға, аударуға, ұсақталуға және айырбасталуға жатады.

Бұл ретте, банк коллекциялық монеталар Қазақстан теңге сарайында дайындалатындығын атап өтті. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақ ұлттық хореография академиясы TÜRKÜNİB құрамына енді
16:11, Бүгін
Қазақ ұлттық хореография академиясы TÜRKÜNİB құрамына енді
Ұлттық банк Мысыр құдайлары бейнеленген монеталарды шығаруда
10:41, 02 желтоқсан 2025
Ұлттық банк Мысыр құдайлары бейнеленген монеталарды шығаруда
Қазақстанның мешіттері мен шіркеулері: Ұлттық банк жаңа коллекциялық монеталарды шығарды
19:52, 21 қараша 2024
Қазақстанның мешіттері мен шіркеулері: Ұлттық банк жаңа коллекциялық монеталарды шығарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: