Ұлттық банк тағы бір жаңа монета түрін айналысқа шығармақ
Ведомство таратқан ақпарға сүйенсек, монеталар 2025 жылғы 17 желтоқсаннан бастап ҚҰБ https://kazcoins.nationalbank.kz интернет-дүкені арқылы сатылады.
Коллекциялық монеталар туралы
"Қазақ күресі" – қазақ халқының дәстүрлі ұлттық күресі. Қос қарсылас еп пен төзімділік танытып, өзара күш сынасады. Бұл жекпе-жектің сан ғасырлық тарихы бар. Ол қазақ мәдениетінің маңызды бөлігі әрі спорттық мұрасы саналады.
Монеталар:
- алтын жалатылған, күміс сынамасы – 925, массасы 24 грамм, диаметрі 37 мм, дайындау сапасы – рrооf, номиналы – 1 000 теңгелік, дайындау таралымы – 2 000 (екі мың) дана;
Күмістен дайындалған монетаның бейнесі
Сурет: ҚР Ұлттық банкі
- мельхиор (МН 25) қоспасынан дайындалған, массасы 15 грамм, диаметрі 33 мм, дайындау сапасы – brilliant uncirculated, номиналы – 200 теңгелік, таралымы – 5 000 (бес мың) дана;
Мельхиордан дайындалған монетаның бейнесі
Сурет: ҚР Ұлттық банкі
- нейзильбер (МНЦ 15-20) қоспасынан дайындалған, массасы 11,17 грамм, диаметрі 31 мм, дайындау сапасы – uncirculated, номиналы 200 – теңгелік, таралымы – 50 000 (елу мың) дана.
Нейзильберден дайындалған монетаның бейнесі
Сурет: ҚР Ұлттық банкі
Коллекциялық монеталар Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында өзінің белгіленген құнына сай төлемнің барлық түрі бойынша қабылдануға, сондай-ақ елдің барлық банкінде банк шоттарына есепке алынуға, аударуға, ұсақталуға және айырбасталуға жатады.
Бұл ретте, банк коллекциялық монеталар Қазақстан теңге сарайында дайындалатындығын атап өтті.