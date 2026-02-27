Мемлекеттік кірістердің ақпараттық жүйелері қысқартылуда
Салықтық және кедендік әкімшілендіруді технологиялық тұрғыдан біртұтас дамыту үшін СӘИЖ, Keden, SDF, ТБЖ және ЭШФ сынды заманауи интеграцияланған жүйелер енгізілді. Бұл туралы ведомствоның алқалы жиынында ҚР Қаржы вице-министрі Әсет Тұрысов айтты.
"Салықтық әкімшілендірудің интеграцияланған жүйесі (СӘИЖ) 2,2 млн салық төлеушіні біріктірді. Жүйені енгізудің арқасында операциялық күнді аяқтау уақыты 18 сағаттан 3 сағатқа дейін, онлайн төлемдерді өңдеу 15-тен 3 минутқа дейін, ал құжаттарды өңдеу 1 сағаттан 1 минутқа дейін азайды. ҚҚС бойынша декларацияларды алдын ала толтыру жолға қойылып, ЖИ-агенті мен ЖИ-салық маманын құру бойынша жұмыстар жүргізіліп келеді",- делінген ақпаратта.
Smart Data Finance жүйесі жылжымайтын мүлік, көлік, мобильді аударымдар, нотариаттық мәмілелер және рейстер туралы ақпаратты қоса алғанда, 78 көзден алынған деректердің бірыңғай "айдынын" құруға септесті. Бұл салық төлеушінің цифрлы бейінін құруға мүмкіндік берді. 2026 жылы декларацияларды толтыру, бюджетті болжау үшін ЖИ енгізу, трансферттік баға белгілеуді дамыту және цифрлы деректер фабрикасын құру жоспарланған.
Бұл ретте, 2024 жылдың сәуір айынан бастап "АСТАНА-1" мен "Бірыңғай терезені" ауыстыруға арналған KEDEN жүйесі енгізіліп жатқаны атап өтілді.
Бүгінде 26 млрд теңгеге 1,5 млн транзит декларациясы шығарылып, 7 млн халықаралық пошта жөнелтімі және 1,3 млн жолаушылар декларациясы өңделді. Мемлекеттік органдармен 46 интеграция жүзеге асырылды. 2026 жылдың наурыз айында "тауарлар декларациясы" негізгі модулі іске қосылады.
Салықтық әкімшілендіруді цифрландыру аясында Қазақстанда қызмет көрсететін шетелдік интернет-алаңдарды есепке қою қамтамасыз етілді. Келесі кезең – БСН беру, дербес шоттарды жүргізу және ҚР-да банк шоттарын ашу мүмкіндігімен шетелдік платформаларға мамандандырылған жеке кабинет құру арқылы процесті автоматтандыру.