#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Қаржы

Мемлекеттік кірістердің ақпараттық жүйелері қысқартылуда

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 13:23 Фото: pexels
Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістердің ақпарат жүйелерін 14-тен 5-ке дейін қысқартып, ауқымды оңтайландыру процесін жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Салықтық және кедендік әкімшілендіруді технологиялық тұрғыдан біртұтас дамыту үшін СӘИЖ, Keden, SDF, ТБЖ және ЭШФ сынды заманауи интеграцияланған жүйелер енгізілді. Бұл туралы ведомствоның алқалы жиынында ҚР Қаржы вице-министрі Әсет Тұрысов айтты.

"Салықтық әкімшілендірудің интеграцияланған жүйесі (СӘИЖ) 2,2 млн салық төлеушіні біріктірді. Жүйені енгізудің арқасында операциялық күнді аяқтау уақыты 18 сағаттан 3 сағатқа дейін, онлайн төлемдерді өңдеу 15-тен 3 минутқа дейін, ал құжаттарды өңдеу 1 сағаттан 1 минутқа дейін азайды. ҚҚС бойынша декларацияларды алдын ала толтыру жолға қойылып, ЖИ-агенті мен ЖИ-салық маманын құру бойынша жұмыстар жүргізіліп келеді",- делінген ақпаратта.

Smart Data Finance жүйесі жылжымайтын мүлік, көлік, мобильді аударымдар, нотариаттық мәмілелер және рейстер туралы ақпаратты қоса алғанда, 78 көзден алынған деректердің бірыңғай "айдынын" құруға септесті. Бұл салық төлеушінің цифрлы бейінін құруға мүмкіндік берді. 2026 жылы декларацияларды толтыру, бюджетті болжау үшін ЖИ енгізу, трансферттік баға белгілеуді дамыту және цифрлы деректер фабрикасын құру жоспарланған.

Бұл ретте, 2024 жылдың сәуір айынан бастап "АСТАНА-1" мен "Бірыңғай терезені" ауыстыруға арналған KEDEN жүйесі енгізіліп жатқаны атап өтілді.

Бүгінде 26 млрд теңгеге 1,5 млн транзит декларациясы шығарылып, 7 млн халықаралық пошта жөнелтімі және 1,3 млн жолаушылар декларациясы өңделді. Мемлекеттік органдармен 46 интеграция жүзеге асырылды. 2026 жылдың наурыз айында "тауарлар декларациясы" негізгі модулі іске қосылады.

Салықтық әкімшілендіруді цифрландыру аясында Қазақстанда қызмет көрсететін шетелдік интернет-алаңдарды есепке қою қамтамасыз етілді. Келесі кезең – БСН беру, дербес шоттарды жүргізу және ҚР-да банк шоттарын ашу мүмкіндігімен шетелдік платформаларға мамандандырылған жеке кабинет құру арқылы процесті автоматтандыру.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Щучинскіде дәмханадағы жарылыс пен өртті тергеу үшін комиссия құрылды
16:34, Бүгін
Щучинскіде дәмханадағы жарылыс пен өртті тергеу үшін комиссия құрылды
Еліміздің екі өңірінде мемлекеттік кірістер департаменті басшылары ауысты
19:48, 26 мамыр 2025
Еліміздің екі өңірінде мемлекеттік кірістер департаменті басшылары ауысты
Қырғызстан президенті мемлекеттік қызметшілердің жалақысын көтеруге тыйым салды
16:21, 09 қыркүйек 2024
Қырғызстан президенті мемлекеттік қызметшілердің жалақысын көтеруге тыйым салды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Неудачей обернулась схватка казахстанского борца на топ-турнире в Албании
17:32, Бүгін
Неудачей обернулась схватка казахстанского борца на топ-турнире в Албании
Топовая американка "лишила" медали казахстанскую борчиху на элитном турнире
17:15, Бүгін
Топовая американка "лишила" медали казахстанскую борчиху на элитном турнире
Индийский призёр чемпионата Азии, победивший казахстанца, проиграл следующему казахстанцу
17:02, Бүгін
Индийский призёр чемпионата Азии, победивший казахстанца, проиграл следующему казахстанцу
Определились первые пары Кубка Казахстана-2026
16:44, Бүгін
Определились первые пары Кубка Казахстана-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: