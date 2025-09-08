Танымал дәрігер аспириннің қауіпті екенін ескертті
Бұл арада "аспирин" туралы сөз болады.
"Бүгінгі таңда ең көп адамды жер жастандыратын ең қауіпті дәрі қайсысы? Бізде, Ресейде деймін? Аспирин", - деді дәрігер "Ресей 1" телеарнасындағы "О самом главном" бағдарламасы эфирінде.
Мясниковтың айтуынша, басқа елдерде адамның өміріне қауіп төндіретін тамырларға зақым келу фактісі тіркелмесе "Аспирин" тағайындамайтын болған. Ол қан сұйылтатын қасиеттеріне байланысты аспирин миға қан кету, қатты қан кету түрінде кері реакция тудыруы мүмкін екенін айтады.
Бұған дейін дәрігер әрі тележүргізуші Елена Малышева да аспириннің қауіпті тұстары барын ескерткен. Оның айтуынша, дәрі асқазанда қан кету түрінде реакция тудыруы мүмкін. Оның айтуынша, препаратты балаларға беруге тыйым салынады.
Жаңалық сипаттағы материалдарды дәрігердің тағайындауындағы рецептіге теңестіруге болмайды. Шешім қабылдамас бұрын алдымен маманмен кеңескеніңіз жөн.
