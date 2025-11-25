#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстан жолдарының ең қауіпті учаскелері аталды

Плохая дорога, разбитая дорога, плохие дороги, разбитые дороги, яма на дороге, ямы на дорогах , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 11:13 Фото: Zakon.kz
Көлік вице-министрі Мақсат Қалиақпаров 2025 жылғы 25 қарашада үкіметте өткен брифингте автокөлік жолдарының ең қауіпті учаскелерін атады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ол үш негізгі қауіпті учаскені атап өтті:

  • Қарағанды – Алматы,
  • Талдықорған – Өскемен,
  • Ақтөбе – Атырау – Астрахань.
"Сонымен қатар өңірлік деңгейдегі толық тізім бар. Ол "ҚазАвтоЖол" сайтында жарияланады", – деп уәде берді Қалиақпаров.

Вице-министр елде осы мәселеге ерекше назар аударылып отырғанын атап өтті.

"Ақтөбе облысында жолдардың апатқа қауіпті учаскелері бар. Қазақстан бойынша мұндай учаскелер саны 50-ден асады. Барлық өңірде жұмыстар жүргізіледі. Жол белгілері орнатылады, ІІМ, біздің қызметтер мен ТЖМ тарапынан ерекше бақылау жүргізіледі", – деп қосымша мәлімет берді спикер.

Еске салсақ, қыркүйекте Қазақстанда ақылы жолдардан өту ережелері жаңартылған еді.

