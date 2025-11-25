Әуе және теміржол билеттерінің бағасы қымбаттай ма? – Көлік министрлігі жауап берді
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
ҚР Көлік министрлігінің вице-министрі Максат Қалиакпаров 2025 жылғы 25 қарашада үкіметтегі брифингте Қазақстанның негізгі бағыттары бойынша рейстерді көбейтуді жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Бұл шара әуе рейстеріне де, теміржол бағыттарына да қатысты болады.
"Әуе рейстерінің саны артады. Қосымша рейстер негізгі бағыттар бойынша анықталады, сонымен қатар жолаушылар орындарының саны көбейтіледі. Бұл бағыттар – Алматы, Шымкент, Ақтау. Теміржол бағыттары бойынша да қосымша пойыздар қойылады. Қолданыстағы маршруттарға қосымша вагондар тіркеліп, жолаушылар орындары ұлғайтылады", – деді вице-министр.
Журналистер қазақстандықтар билеттердің бағасының қымбаттайтынын күтулері керек пе деген сұрақ қойды.
"Билеттердің жалпы бағасының қымбаттауы көзделген жоқ. Халықтың 50%-дан астамы өз маршруттарын алдын ала жоспарлап, билеттерді сатып алады. Бұл алдағы мерекелерге қатысты. Келер жылы билеттерді қымбаттату жоспары жоқ", – деп қосымша мәлімет берді Көлік министрлігі вице-министрі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript