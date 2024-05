31 мамыр күні Алматыда ТЖ кезінде жаппай құлақтандыру жүйесі сынақтан өткізіледі

Мемлекет басшысының тапсырмасымен Алматыда Mass Alert ТЖ туралы жедел құлақтандыру жүйесін іске қосу жобасы жүзеге асырылады.

Бірінші кезеңде – 31 мамырдан бастап жүйе Android құрылғыларын пайдаланушылар үшін іске қосылады.

Ертең сағат 12:00-де Android мобильді құрылғыларды пайдаланушыларға қазақ, орыс және ағылшын тілінде "Алаңдамаңыздар. Халықты хабардар ету жүйесіне тексеру жүргізілуде.

Не беспокойтесь. Проводится проверка системы оповещения населения. Remain calm. The public alert system is being tested", - деген хабарлама келіп түседі.