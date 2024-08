Қазақстанда дрондар зертханасы құрылуы мүмкін

Сурет: pixabay

Абай атындағы ҚазҰПУ-да Tianjin UMS Smart Technology Co Ltd компаниясының өкілі, профессор Own Chung-Ming-пен (Қытай) кездесу өтті. Оның мақсаты дрондар зертханасын құру болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметінше, іс-шараға университет басшылығы, сондай-ақ Ғылым департаменті, Халықаралық ынтымақтастық департаменті мен Математика, физика және информатика факультетінің өкілдері қатысты. Кездесу барысында дрон-технологиялар саласындағы инновациялық жобаларды дамытуға бағытталған тәжірибе мен идеялармен алмасу үшін бірегей платформа құру жоспары егжей-тегжейлі талқыланды. Сурет: ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Еліміздің жетекші педагогикалық университеті базасында дрондар зертханасын құруға, сондай-ақ Tianjin UMS Smart Technology Co Ltd мен Абай университеті арасындағы ынтымақтастықты одан әрі жалғастыруға және бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын іске асыруға ерекше назар аударылды. "Біздің компания – кішігірім лаборатория іспеттес. Қазіргі уақытта мен дрон және роботтарды құрастырып, олардың құрылымын дамытудамын. Біздің дрондар жасанды интеллектті енгізуге, сондай-ақ ойынға негізделген оқыту әдістерін жасауға болатын дрондарды әзірлеу үшін қолданылады. Бүгінгі таңда студенттерге компьютерлік технологиядан сабақ беремін, олардың осы салаға белсене араласуына жағдай жасап жатырмын", — деді Тяньцзинь университетінің профессоры Own Chung-Ming. Екі ел арасындағы кездесу екі ұйымның ғылыми әлеуетін нығайтуға ықпал ете отырып, озық технологиялардың дамуын жеделдететін және студенттер мен зерттеушілер үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын ынтымақтастыққа берік негіз болды. Оқи отырыңыз Қазақстандағы көмір электр станцияларының тозу деңгейі жоғары Қызылорда облысы бойынша ЭТД басшысының бұрынғы орынбасары сотталды Қызылордада есірткі таратқан ер адам 10 жылға бас бостандығынан айырылды

Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз: