Қазақстанда ғылыми атақтар беру ережесі өзгерді

Ғылым және жоғары білім министрі 2024 жылғы 5 қыркүйектегі бұйрықпен ғылыми атақтар беру қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қауымдастырылған профессор (доцент) және профессор ғылыми атақтарын ғылым және жоғары білім саласындағы уәкілетті орган ғылыми ұйымдардың, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының Ғылыми кеңестерінің кандидатуралар ұсынуы негізінде аталған ұйымдардың қызметкерлеріне береді.

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы ғылыми атақ беру туралы өтініш берген ұйымда толық ставкада жұмыс істейтін ғылыми дәрежесі (ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор) немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесі бар тұлғаға (бұдан әрі – үміткерлер)

диссертация қорғағаннан кейін ғылыми және (немесе) ғылыми-педагогикалық қызметте 3 (үш) жылдан кем емес, оның ішінде ЖЖОКБҰ-да қауымдастырылған профессордан (доценттен) немесе ғылыми ұйымда аға ғылыми қызметкерден төмен емес лауазымда, ЖЖОКБҰ немесе ғылыми ұйым басшысы, басшысының орынбасары, бөлімшелерінің басшылары лауазымдарында 2 (екі) жыл үзіліссіз еңбек өтілі болған жағдайда беріледі.

Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі бар үміткерлер үшін ЖЖОКБҰ-да қауымдастырылған профессордан (доценттен) немесе ғылыми ұйымда аға ғылыми қызметкерден төмен емес лауазымдағы еңбек өтілі талап етілмейді;

диссертация қорғағаннан кейін жарияланған және үміткердің мамандығына сәйкес келетін мерзімді ғылыми басылымдарда кемінде 14 (он төрт) ғылыми мақаласы, оның ішінде уәкілетті орган ұсынатын басылымдарда 10 (он) ғылыми мақаласы және халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда 2 (екі) ғылыми мақаласы болған жағдайда беріледі.

2025 жылдың 1 қыркүйегінен бастап халықаралық рецензияланған ғылыми журналдарда жарияланған екі ғылыми мақаланың талабы енгізілді, үміткер хат-хабарлардың бірінші авторы болып табылады.

Халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда талап етілетін санынан асатын ғылыми мақалалар болған кезде мұндай журналдағы 1 (бір) мақала уәкілетті орган ұсынған басылымдардағы 2 (екі) мақала ретінде саналады.

Халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда 2 (екі) ғылыми мақала ретінде Elsevier (Эльзевир), Brill (Брилл), CRC Press (СРС Пресс), DeGruyter (ДеГрюйтер), Edward Elgar Publishing (Эдвар Элгар Паблишинг), John Wiley & Sons (Джон Уайли & Сонс), McGraw Hill (Макроу Хилл), Palgrave Macmillan (Палгрейв Макмиллан), Peter Lang (Питер Лэнг), Prentice Hall (Прентис Холл), Routledge (Рутледж), Sage Publications (Сэйдж Публикейшен), Springer Nature (Шпрингер Нэйчар), Taylor and Francis (Тейлор және Фрэнсис), Wolters Kluwer (Вольтерс Клувер) баспаларында немесе US News Best Global Universities Rankings (ЮС Ньюс Бест Глобал Юниверситис Ранкинс) немесе Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкин оф Ворлд Юниверситис) немесе Times Higher Education World University (Таймс Хайр Эдюкейшн Ворлд Юниверсити) топ-100 рейтингіндегі университет баспасында шығарылған монография (ізденушіге кемінде 3 (үш) баспа табағы тиесілі) ескеріледі.

Жоғарыда көрсетілген монографияда тарау болған кезде (ізденушіге кемінде 1 (бір) баспа табағы тиесілі) ол халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдағы 1 (бір) мақала ретінде есепке алынады.



Америка құрама штаттары, Еуропалық одақ және Жапония елдерінің Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) компаниясының Web of Science (Вэб оф Сайнс) деректер базасындағы Derwent Innovation Index (Дервент Инновэйшн Индекс) енгізілген патенттері халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдардағы ғылыми мақалалар ретінде саналады. Бұл ретте патенттердің ғылыми мақалаларды алмастыруы 20%-дан (жиырма пайыздан) аспайды.

Ғылыми кеңес ұсынған монографиясы (соңғы 5 (бес) жылда басылған, ізденушіге кемінде 6 (алты) баспа табағы тиесілі); не Ғылыми кеңес немесе Республикалық оқу-әдістемелік кеңес немесе уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған жеке жазылған оқу (оқу-әдістемелік) құралы немесе оқулығы (соңғы 5 (бес) жылда шығарылған, көлемі 6 (алты) баспа табақтан кем емес, оқу процесінде кемінде 1 (бір) оқу жылы пайдаланылады); не оның жетекшілігімен диссертация қорғаған және ғылыми дәрежесі (ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор) немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесі бар тұлғасы.

Осы Ереженің 4-тармағының 2) тармақшасында көрсетілгендерге қосымша (кем дегенде бір ғылыми саладан Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) компаниясының Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) деректері бойынша 1 және 2-ші квартильге кіретін немесе Scopus (Скопус) деректер базасында CiteScore (СайтСкор) бойынша процентиль көрсеткіші кемінде 50 (елу) болатын) халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда жарияланған 3 (үш) ғылыми мақаласы не сенімді баспада жарияланған монографиясы немесе монографиядағы тарауы (ізденушіге кемінде 3 (үш) баспа табағы тиесілі) болған кезде, осы Ереженің 4-тармағының 3) тармақшасының талаптарын орындау талап етілмейді.

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы үміткерлерге Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі академиясының қызметкерлеріне, әскери қызметшілерге, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігіне, Қазақстан Республикасының прокуратура органдарына, Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігіне және Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіне ведомстволық бағынысты жоғары әскери, арнайы оқу орындарында немесе ғылыми ұйымдарда, сондай-ақ жоғары оқу орындарындағы әскери кафедраларда толық ставкада жұмыс істейтін әскери қызметшілерге, қызметкерлерге және жұмыскерлерге мыналар болған жағдайда беріледі:

диссертация қорғағаннан кейін ғылыми және (немесе) ғылыми-педагогикалық қызметте 3 (үш) жылдан кем емес, оның ішінде ЖЖОКБҰ-да қауымдастырылған профессордан (доценттен) немесе ғылыми ұйымдарда аға ғылыми қызметкерден төмен емес лауазымда, Сот төрелігі академиясының, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының, Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің жоғары әскери, арнайы оқу орнының немесе ғылыми ұйымдарының басшысы (бастығы), басшысының (бастығының) орынбасары, бөлімшелер басшылары (бастықтары) лауазымдарында, ЖЖОКБҰ-ның әскери кафедрасында қауымдастырылған профессордан (доценттен) төмен емес лауазымда 2 (екі) жыл үзіліссіз еңбек өтілі;

диссертация қорғағаннан кейін жарияланған, сұратылған мамандық бойынша кемінде 14 (он төрт) ғылыми мақаласы (тезистер емес), оның ішінде уәкілетті орган ұсынған басылымдарда кемінде 10 (он) ғылыми мақаласы;

Ғылыми кеңес ұсынған монографиясы (соңғы 5 (бес) жылда басылған, ізденушіге кемінде 6 (алты) баспа табағы тиесілі); не Ғылыми кеңес ұсынған жеке жазылған оқу (оқу-әдістемелік) құралы (соңғы 5 (бес) жылда басылған, көлемі 6 (алты) баспа табақтан кем емес, білім беру процесінде кемінде 1 (бір) оқу жылы пайдаланылған); не оның жетекшілігімен диссертация қорғаған және ғылыми дәрежесі (ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор) немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесі бар тұлғасы.

Халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда ғылыми мақалалар болған кезде мұндай журналдағы 1 (бір) мақала уәкілетті орган ұсынған басылымдардағы 2 (екі) мақала ретінде есепке алынады.

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы Сот төрелігі академиясының қызметкерлеріне, әскери қызметшілерге, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының, Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің жоғары әскери, арнайы оқу орындарының немесе ғылыми ұйымдарының, сондай-ақ жоғары оқу орындарындағы әскери кафедралардың ғылыми дәрежесі (ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор) немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесі жоқ, бірақ полковниктен төмен емес әскери (арнайы) атағы, аға әділет кеңесшісі сыныптық шенінен төмен емес немесе отставкадағы судья атағы бар және осы ұйымда толық ставкада жұмыс істейтін қызметкерлерге және жұмыскерлерге мыналар:

ғылыми және (немесе) ғылыми-педагогикалық қызметте үзіліссіз еңбек өтілі;

сұратылған мамандық бойынша кемінде 14 (он төрт) ғылыми мақаласы (тезистер емес), оның ішінде уәкілетті орган ұсынған басылымдарда кезде кемінде 10 (он) ғылыми мақаласы;

монографиясы немесе оқу (оқу-әдістемелік) құралы болған жағдайда беріледі.

Профессор ғылыми атағы ғылыми атақ беру туралы өтініш берген ұйымда толық ставкада жұмыс істейтін қауымдастырылған профессор (доцент) немесе аға ғылыми қызметкер ғылыми атағы бар үміткерлерге мыналар:

қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алғаннан кейін ғылыми және (немесе) ғылыми-педагогикалық қызметте 5 (бес) жылдан кем емес, оның ішінде ЖЖОКБҰ-да профессордан төмен емес лауазымда немесе ғылыми ұйымда сәйкес келетін лауазымда, ЖЖОКБҰ-ның немесе ғылыми ұйымның басшысы, басшысының орынбасары, бөлімшелер басшылары лауазымдарында 2 (екі) жыл үзіліссіз еңбек өтілі;

қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алғаннан кейін үміткердің мамандығына сәйкес келетін мерзімді ғылыми басылымдарда жарияланған 28 (жиырма сегіз) ғылыми мақаласы, оның ішінде уәкілетті орган ұсынған басылымдарда 20 (жиырма) ғылыми мақала және халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда (Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) компаниясының Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) деректері бойынша 1 және 2 квартильге кіретін немесе Scopus (Скопус) деректер базасында CiteScore (СайтСкор) бойынша процентиль көрсеткіші үміткердің мамандығына сәйкес ғылыми сала бойынша кемінде 50 болатын) 3 (үш) ғылыми мақала болған жағдайда беріледі.

Құжаттың толық нұсқасын мына жерден оқи аласыз.

Бұйрық 2024 жылғы 28 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.