Үлкен ақ акула Жаңа Зеландиядағы әйгілі спортшыны жазым етті

New Zealand жаңалықтар агенттігінің мәліметінше, қайғылы оқиға Джейд Кахукоре-Диксон қайықтан суға секіргенде болған. Ауыр жарақат алған ер адам судан шығарылып, жедел түрде жергілікті медициналық орталыққа жеткізілді, бірақ, өкінішке орай, оны құтқару мүмкін болмады.

Марқұмның әкесінің айтуынша, оның ұлы 2018 жылы акуланың шабуылынан бір мәрте аман қалған. Ол кезде жас жігіттің аяғы су түбіндегі тастардың арасында қалып қойып, оны ең жақын досы құтқарған.

Man, 24, killed by great white shark while swimming off coast of remote islandshttps://t.co/jGQ9ZtgNkk pic.twitter.com/T8lUGIoPX3